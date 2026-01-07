Siarczysty mróz i potężne śnieżyce. W tych regionach Polski będzie najgorzej

Zgodnie z prognozami na środę, w najtrudniejszej sytuacji znajdą się mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. To właśnie tam ma spaść najwięcej śniegu. Szczególnie na drogach lokalnych może być niebezpiecznie.

Zima nie daje odetchnąć. IMGW ostrzega

Jak zaznaczają synoptycy, mimo że od rana w poszczególnych rejonach Polski widać przejaśnienia, nie znaczy to, że zima powiedziała ostatnie słowo. W kilku województwach śnieżyce dopiero się rozkręcają, a opady będą nasilać się wraz z upływem kolejnych godzin.

Szczególnie intensywne śnieżyce prognozowane są dla wschodniej i południowej Małopolski, Podkarpacia oraz większej części Lubelszczyzny. Tam sypie od rana – miejscami bez przerwy.

Im bardziej przesuwamy się w kierunku Bieszczad, tym więcej śniegu. W ciągu środy w tym rejonie może spaść od 10 do 15 centymetrów świeżego śniegu. Mieszkańcy Podkarpacia będą więc musieli zmierzyć się z największymi problemami komunikacyjnymi. Najtrudniejsze warunki będzie można zaobserwować na drogach rzadziej uczęszczanych, takich o mniejszym natężeniu ruchu.

Oprócz wskazanych wyżej obszarów, śnieg padać będzie także w południowo-wschodniej części województwa śląskiego oraz świętokrzyskiego. Tam aura będzie zdecydowanie najmniej korzystna.

Ci, którzy przebywają aktualnie nad morzem, mogą spodziewać się jedynie przelotnych opadów śniegu. W zdecydowanej większości kraju dzień upłynie pod znakiem przejaśnień. Gdzieniegdzie słońce będzie okresami chować się za chmurami.

Mróz i śnieg w środę. Bez przełomu w pogodzie

Jeśli chodzi natomiast o szczegółowy rozkład temperatur, synoptycy przewidują, że w Polsce nie ma dziś szans na dodatnie wartości. Najbliżej 0 będą słupki termometrów na Pomorzu Zachodnim – pokażą bowiem około -1 stopnia Celsjusza. Zdecydowanie chłodniej będzie w środkowej części kraju i na jego zachodzie. Mieszkańcy tych rejonów muszą przygotować się na wartości rzędu -4 stopni Celsjusza.

Dzisiejszym biegunem zimna będzie północny wschód kraju i Podhale. Tam lokalnie temperatury spadną do -6 stopni Celsjusza. Wrażenie zimna spotęguje wiatr – mimo że slaby, ale połączony z mrozem, opadami i zachmurzeniem może dać się we znaki.

Noc z środy na czwartek. Uwaga na mrozy

W nocy utrzymają się warunki, jakie obserwowaliśmy w dzień. Lubelszczyzna, Małopolska i Podkarpacie może doświadczyć dodatkowo całkowitego zachmurzenia z opadami śniegu. Podobna prognoza obejmuje również Górny Śląsk i Kielecczyznę, tam również może popadać.

Znów na najbardziej obfite opady śniegu muszą nastawić się mieszkańcy pogranicznych rejonów naszego kraju. Na południowym wschodzie może przybyć kolejne 8-12 centymetrów świeżego śniegu. W całej Polsce trzeba będzie uważać na osadzającą się na drogach szadź i marznące mgły. Kierowcy muszą więc zwrócić szczególną uwagę na warunki drogowe, bo te w najbliższych godzinach nie będą należały do najbezpieczniejszych.

Śnieg, zachmurzenie i marznące opady to nie jedyne problemy, jakie tej nocy spadną na obszar Polski. W wielu regionach kraju w nocy temperatura spadnie do -9 stopni, a lokalnie nawet do -14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem i na południowym wschodzie, gdzie prognozuje się od -8 do -6 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Po ataku zimy zapłacimy krocie za prąd? Minister energii komentujeCzytaj też:

Śnieg spadł, ferie zimowe ruszają. „Tragedia, aż żal patrzeć”