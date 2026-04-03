Znaleźli zmumifikowane fragmenty ludzkiego ciała. Ujawniono wyniki sekcji zwłok

W sierpniu 2021 roku na działce przy ul. Kablowej w Jaworznie zawalił się fragment dachu i jedna ze ścian ponad 100-letniego domu. W grudniu 2024 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o wyburzeniu budynku. W związku z tym, że nieruchomość należała do osoby fizycznej opłacającej podatek od nieruchomości, gmina nie miała możliwości, aby usunąć zalegający gruzu. W sprawę zaangażowała się radna Wiesława Babula.

Jeden z przedsiębiorców zgodził się bezpłatnie pomóc. Prace rozpoczęły się pod koniec lutego 2026 r. Podczas wywózki gruzu ekipa porządkowa natrafiła na zmumifikowane fragmenty ludzkiego ciała – relacjonował portal jaw.pl. Zlecona została sekcja zwłok, która miała pomóc w ustaleniu płci, tożsamości i czasu śmierci zmarłej osoby.

Jaworzno. Niezidentyfikowane ludzkie zwłoki pod gruzem. Nowe informacje z prokuratury

Po kilku tygodniach przyszły pierwsze wyniki. W piątek 3 kwietnia podano, że na razie udało się ustalić, że niezidentyfikowane szczątki należą do mężczyzny w wieku około 50 – 60 lat. – Do jego śmierci doszło około kilku lat temu. Nie zdołano ustalić żadnych większych szczegółów, które pozwoliłyby na ustalenie tożsamości tej osoby – powiedziała Olga Kowalska-Mościńska z Prokuratury Rejonowej w Jaworznie.

Według śledczych do zgonu mogło dojść po 2016 r. Zlecone badania genetyczne mają pozwolić uzyskać profil DNA zmarłego. W związku z brakiem krewnego mężczyzny nie uda się ustalić tożsamości mężczyzny. Prokurator podsumowała, że opinia pozwoli jednak na zarejestrowanie w odpowiednim systemie oznaczonego profilu DNA, co być może w przyszłości pozwoli na jakieś bliższe ustalenia personaliów zmarłej osoby. Ich wyniki mają być znane za kilka tygodni.

Makabra w Wołominie. Nowe, wstrząsające informacje z prokuraturyCzytaj też:

Skandal w szpitalu. Zmarł 20-letni pacjent, lekarze z zarzutami