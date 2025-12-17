Czarzasty do posłów PiS. „Nie możecie po prostu zmieniać stanu swojego rozumu i swoich serc”

W środę 17 listopada o godz. 12.00 przed Sejmem miał miejsce protest obrońców zwierząt, którzy apelowali do posłów, zwłaszcza PiS, o odrzucenie prezydenckiego weta ws. ustawy łańcuchowej. Do zgromadzonych wyszedł Włodzimierz Czarzasty. – Panie prezydencie, to są te łańcuchy, które pan nie chce zdjąć tym zwierzętom. To jest w ogóle bez sensu. Mam takie poczucie absurdu, że walczymy w sprawie tak oczywistej i nie można przebić w tej sprawie murów – ocenił marszałek Sejmu.

Czarzasty zaapelował, aby „nie robić polityki”. – Apeluję do pana prezydenta Nawrockiego. Niech pan otworzy serce. Ja jako marszałek zrobiłem to, co mogłem zrobić. Bez względu na to, czy to zostanie zablokowane, czy nie, to sprawa w tej chwili i tak wygrywa, bo coraz więcej ludzi jest tym przejętych, pokazuje empatię i że to ważna sprawa. To jest dzięki wam. My to tego wrócimy. Jeżeli to weto zostanie odrzucone, za chwilę wejdzie następna ustawa, która będzie też broniła – mówił lider Lewicy.

Ustawa łańcuchowa. Apel Czarzastego do PiS o odrzucenie weta Nawrockiego

Czarzasty zaznaczył, że zwycięstwo przyjdzie „wcześniej czy później”. Marszałek Sejmu nie wykluczył, że w tej sprawie może powstać projekt obywatelski. – Wygramy tę sprawę. Bądźcie cierpliwi. Naprawdę, obiecuję wam to. Apeluje również do posłów i posłanek PiS-u. Ponad 20 osób głosowało za tą ustawą. Nie możecie po prostu zmieniać stanu swojego rozumu i swoich serc, dlatego, że ktoś, z jakiegoś Pałacu, wam w imię nie wiadomo jakich interesów każe blokować tę ustawę – grzmiał.

– Przecież miesiąc temu głosowaliście „za”. Przecież mówiliście: to są nasze psy, walczymy o nasze miłości, zwierzęta, to jest ważna sprawa. I co wam się stało? Nagle serca stały się z kamienia, rozumy poszły w drugą stronę? Polityk Lewicy mówi do was: miejcie serce otwarte – kontynuował marszałek Sejmu. Czarzasty dodał, że może posłów przekona argument, że „dużo mówią o miłości, otwartości, Świętach Bożego Narodzenia i wspólnym stole, więc niech mają na tyle empatii, aby zacząć to robić”.

