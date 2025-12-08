Premier wrócił do „ustawy łańcuchowej”. Mentzen, Tyszka i Rzepecki odpowiadają

Donald Tusk wywołał silną reakcję, kiedy w jednym z ostatnich wpisów na X wrócił do tzw. ustawy łańcuchowej. „Kochają psy i Polskę. Na łańcuchu. PiS, Nawrocki, Konfederacja” – rzucił krótko szef rządu.

Mentzen do Tuska: „Żeby przykryć swoją nieudolność”

Na odpowiedź nie musiał długo czekać. „Teraz, żeby przykryć swoją nieudolność, będzie Pan codziennie kłamał o ruskich kryptowalutach i psach na łańcuchach?” – odpowiedział Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Mentzen, podobnie jak Jarosław Kaczyński, stanął po stronie prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował proponowaną przez KO ustawę. Tłumaczył, że propozycje odnośnie wielkości kojców czy uprawnień obrońców praw zwierząt były „absurdalne”.

Mentzenowi wtórował jego kolega z partii, Stanisław Tyszka. Zwracał uwagę, że kiedy „europejscy liderzy rozmawiają o bezpieczeństwie Europy w Londynie”, to polski premier „trolluje na X”. Pytał też, czy politykowi nie jest wstyd z tego powodu.

Do grona krytyków szefa rządu dołączył też Łukasz Rzepecki, były doradca Andrzeja Dudy, od niedawna związany z Konfederacją. „Pan kocha zakazy i cenzurę. Na łańcuchu. Brukseli” – pisał do Tuska.

Dlaczego prezydent zawetował „ustawę łańcuchową”?

Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o wecie w nagraniu na platformie X. Podkreślał, że zwierzęta zasługują na ochronę, ale sama ustawa była w jego ocenie źle napisana.

„ Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa” – przekonywał.

– Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu – oświadczał, zapowiadając jednocześnie złożenie prezydenckiego projektu ustawy w tym samym temacie.

