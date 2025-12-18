Nagrody dla laureatów loterii Buddy. Sąd postawił sprawę jasno

Szczeciński sąd stwierdził, że środki, które pochodzą z gwarancji bankowej – przeznaczone dla laureatów loterii – nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia majątkowego. W środę (17 grudnia) wymiar sprawiedliwości wydał ws. nowe postanowienie, przyznając, że nie ma podstaw prawnych do tego, by wstrzymywać wypłaty środków, które mają trafić do zwycięzców.

W związku z tym istnieje szansa, że laureaci otrzymają swoje nagrody, nawet przed Świętami Bożego Narodzenia. Wydawnictwo Influi dopuszcza taką możliwość, chociaż o tym, czy tak się stanie, wiadomo będzie dopiero za jakiś czas. Zdaniem podmiotu, który organizował wydarzenie popularnego influencera, pieniądze z zabezpieczonej gwarancji bankowej winny być już wypłacone przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie.

Spółka pisze, że prokuratura powoływała się na postanowienie szczecińskiego sądu z końca października tego roku, a nie na dwa prawomocne postanowienia z początku listopada, które uchylały zabezpieczenie środków z gwarancji bankowych. Jak twierdzi Influi, „laureaci loterii promocyjnej nadal nie otrzymali wypłaty równowartości nagród, chociaż skutecznie upadła podstawa prawna ich przetrzymywania”.

Loteria Buddy. Wydawnictwo Influi zawiadomiło prokuraturę ws. możliwości popełnienia przestępstwa

Jak informuje wydawnictwo, Prokuratura Krajowa w Szczecinie wystąpiła do sądu okręgowego o „wyjaśnienie wątpliwości co do wykonania orzeczenia”. Wymiar sprawiedliwości orzekł, że „stanowisko sądu w kwestii gwarancji bankowych jest jednolite i jasno wyrażone w uzasadnieniu postanowień sądu z 3 listopada 2025 roku”, a ponadto, że „wiążące są postanowienia z 3 listopada 2025 r., które uchyliły zabezpieczenie środków pochodzących z gwarancji bankowej z uwagi na chronologię zdarzeń”.

Spółka podaje, że zwróciło się do krakowskiej izby administracji skarbowej o zajęcie stanowiska ws., ale ta „nie odniosła się wprost do obowiązku realizacji gwarancji bankowej” – czytamy. Dlatego też wydawnictwo „zawiadomiło prokuraturę w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieustalonego urzędnika, polegającego na rozporządzeniu środkami z gwarancji bankowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, tj. innym niż wypłata należna laureatom” – informuje Influi. Sprawa trafiła jednak z Krakowa do Szczecina – czyli do, jak pisze Influi, „jednostki będącej stroną postępowania”. „W konsekwencji Wydawnictwo Influi wystąpiło o wyłączenie Prokuratury w Szczecinie w zakresie rozpoznania tego zawiadomienia, podnosząc brak bezstronności w dalszym prowadzeniu sprawy” – czytamy.

Wydawnictwo w podsumowaniu pisze, że chociaż sprawa jest w toku, to pewne jest jedno – „sąd jednoznacznie potwierdził, że środki z gwarancji bankowej należą się laureatom”.

