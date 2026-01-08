Burza wokół finału WOŚP w Łodzi. Petycja przeciwko myśliwym

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia – między innymi w łódzkiej Manufakturze. Jak co roku w zbiórkę angażują się różne organizacje i instytucje. Tym razem kontrowersje wzbudziła zapowiedź udziału Polskiego Związku Łowieckiego.

Myśliwi na łódzkim finale WOŚP? Opór ze strony mieszkańców

Część mieszkańców i aktywistów sprzeciwia się obecności myśliwych podczas tego wydarzenia. W tej sprawie powstała petycja, w której autorzy domagają się cofnięcia zgody na udział Polskiego Związku Łowieckiego w finale WOŚP. W ciągu zaledwie dwóch dni dokument podpisało blisko 3 tysiące osób.

Autorem petycji jest Przemysław Sapiński, który podkreśla, że udział myśliwych w wydarzeniu charytatywnym budzi jego kategoryczny sprzeciw. – Od 2003 roku doszło do 78 śmiertelnych postrzałów ludzi, w tym dzieci, więc jak grupa, która jest mocno związana z zabijaniem ludzi i oczywiście także zwierząt leśnych, może mówić o wspieraniu dzieci i akcjach charytatywnych – stwierdził Przemysław Sapiński.

„To nie jest miejsce na promocję myślistwa”

Podobne stanowisko prezentują lokalni samorządowcy związani z ruchem ekologicznym. Magdalena Gałkiewicz, radna łódzkiej Rady Miejskiej reprezentująca Partię Zieloni, uważa, że obecność myśliwych stoi w sprzeczności z ideą finału.

– Uważamy, że taka impreza jak Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie mówimy o empatii i pomaganiu, nie jest miejscem na promowanie znęcania się nad zwierzętami czy śmierci, a tym dokładnie jest myślistwo – powiedziała radna.

Autorzy petycji skierowali swój apel do zarządu Manufaktury, wzywając do wycofania zgody na udział Polskiego Związku Łowieckiego w wydarzeniu.

Odpowiedź Polskiego Związku Łowieckiego

Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego odpierają zarzuty i podkreślają, że od lat wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przemysław Kobacki, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi, przypomina, że myśliwi uczestniczą w finale od 2015 roku.

– Moja trójka dzieci korzystała ze sprzętu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele moich koleżanek i kolegów ma poczucie długu wdzięczności wobec lekarzy i Wielkiej Orkiestry, dlatego bierzemy w tym udział. To jest cel nadrzędny, wszystkie ręce na pokład – mówi Przemysław Kobacki.

34. Finał WOŚP coraz bliżej

Tegoroczny, 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

