Nowy ocean powstanie w sercu Afryki. O wiele szybciej niż szacowano
Afryka, pustynia, zdjęcie ilustracyjne
Afryka, pustynia, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Atosan
Mapa świata w kształcie, jaki obecnie znamy, niedługo może przejść do historii. Powód? Naukowcy wskazują na procesy, które zachodzą pod powierzchnią Wschodniej Afryki.

Naukowcy ostrzegają, że wschodnia część Afryki stopniowo odłącza się od reszty kontynentu, a w jej miejscu może powstać zupełnie nowy ocean. Badacze wyciągnęli takie wnioski na podstawie zarówno pomiarów GPS, jak i badań satelitarnych oraz obserwacji geologicznych.

Afryka się rozpadnie? Naukowcy o szóstym oceanie

Pod lupę wzięto przede wszystkim system ryftowy Wschodniej Afryki. Jest to rozległa sieć szczelin i uskoków, ciągnąca się od Mozambiku aż po Morze Czerwone. To właśnie tutaj płyty tektoniczne powoli oddzielają się od siebie, tworząc coraz większą przestrzeń między blokiem somalijskim na wschodzie a nubijskim na zachodzie.

W miarę przesuwania się płyt powstaje głęboka dolina, która w przyszłości może zostać zalana przez wody Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej. Wówczas powstałaby nowa linia brzegowa, odcinająca części Kenii, Tanzanii, Etiopii i Mozambiku od reszty kontynentu.

Chociaż proces rozdzielania Afryki trwa bardzo powoli, jego tempo jest wyższe, niż wcześniej przewidywano. Jak tłumaczą naukowcy, obecnie płyty przesuwają się z prędkością około 0,8 centymetra rocznie, a każde zdarzenie sejsmiczne, takie jak trzęsienia ziemi, może przyspieszyć ten proces.

Wschodnia Afryka wkrótce zyska nowy ocean?

Dr Cynthia Ebinger z Uniwersytetu Tulane uspokaja jednak, że powstanie nowego oceanu może zająć około miliona lat, choć w sprzyjających warunkach może nastąpić nawet szybciej – w ciągu około pół miliona lat.

Zjawisko to jest doskonałym dowodem, że obecny krajobraz geologiczny w perspektywie milionów lat może ulec diametralnej zmianie. Naukowcy zauważają, że proces, który obecnie zachodzi w Afryce, przypomina narodziny Oceanu Atlantyckiego, który powstał, gdy Ameryka Południowa oddzieliła się od Afryki. Te zdarzenia miały miejsce około 180 milionów lat temu.

