Nowy ocean powstanie w sercu Afryki. O wiele szybciej niż szacowano

Naukowcy ostrzegają, że wschodnia część Afryki stopniowo odłącza się od reszty kontynentu, a w jej miejscu może powstać zupełnie nowy ocean. Badacze wyciągnęli takie wnioski na podstawie zarówno pomiarów GPS, jak i badań satelitarnych oraz obserwacji geologicznych.

Afryka się rozpadnie? Naukowcy o szóstym oceanie

Pod lupę wzięto przede wszystkim system ryftowy Wschodniej Afryki. Jest to rozległa sieć szczelin i uskoków, ciągnąca się od Mozambiku aż po Morze Czerwone. To właśnie tutaj płyty tektoniczne powoli oddzielają się od siebie, tworząc coraz większą przestrzeń między blokiem somalijskim na wschodzie a nubijskim na zachodzie.

W miarę przesuwania się płyt powstaje głęboka dolina, która w przyszłości może zostać zalana przez wody Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej. Wówczas powstałaby nowa linia brzegowa, odcinająca części Kenii, Tanzanii, Etiopii i Mozambiku od reszty kontynentu.

Chociaż proces rozdzielania Afryki trwa bardzo powoli, jego tempo jest wyższe, niż wcześniej przewidywano. Jak tłumaczą naukowcy, obecnie płyty przesuwają się z prędkością około 0,8 centymetra rocznie, a każde zdarzenie sejsmiczne, takie jak trzęsienia ziemi, może przyspieszyć ten proces.

Wschodnia Afryka wkrótce zyska nowy ocean?

Dr Cynthia Ebinger z Uniwersytetu Tulane uspokaja jednak, że powstanie nowego oceanu może zająć około miliona lat, choć w sprzyjających warunkach może nastąpić nawet szybciej – w ciągu około pół miliona lat.

Zjawisko to jest doskonałym dowodem, że obecny krajobraz geologiczny w perspektywie milionów lat może ulec diametralnej zmianie. Naukowcy zauważają, że proces, który obecnie zachodzi w Afryce, przypomina narodziny Oceanu Atlantyckiego, który powstał, gdy Ameryka Południowa oddzieliła się od Afryki. Te zdarzenia miały miejsce około 180 milionów lat temu.

