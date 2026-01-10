Zmiany w koalicji rządzącej. Konflikt z Tuskiem wisi w powietrzu

W sobotę 10 stycznia w Polsce 2050 przeprowadzono wybory nowego przewodniczącego. Jak się okazuje, pierwsza tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia i potrzebna będzie dogrywka, która wyłoni następcę Szymona Hołowni. Poseł Marcin Skonieczka poinformował o szczegółowych wynikach głosowania.

Kto zastąpi Hołownię w Polsce 2050? Wyniki głosowania

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 277 głosów

Paulina Hennig-Kloska – 131 głosów

Joanna Mucha – 119 głosów

Ryszard Petru – 95 głosów

Rafał Kasprzyk – 34 głosy

Tym samym w drugiej turze, która odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia, zmierzą się ze sobą dwie ministry z rządu Donalda Tuska: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej oraz kierująca Ministerstwem Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W kuluarach pojawiają się głosy, że rezultaty wewnętrznych wyborów w Polsce2050 są już przesądzone i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz może być niemal pewna zwycięstwa. Nie brak też sugestii, że może dojść do zawiązania sojuszu „wszyscy przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz”. W takim układzie Polską 2050 pokierowałaby Paulina Hennig-Kloska.

Polska 2050 wybiera nowego szefa. W tle spór z Tuskiem

Wybór ministry funduszy i polityki regionalnej to nie są dobre wieści dla Donalda Tuska. Polityczka przez wiele miesięcy była uważana za jedną z prymusek w rządzie. Wszystko się jednak zmieniło, gdy wybuchła afera dotycząca przyznawania świadczeń dla branży HoReCa w ramach KPO.

W odpowiedzi na falę krytyki ministra zapowiedziała kontrole i wstrzymanie dalszych wypłat. Cała sprawa położyła się cieniem na relacjach polityczki Polski 2050 z Donaldem Tuskiem, który uważa KPO za jeden z flagowych projektów swojego rządu.

Pod koniec listopada 2025 roku Rada Krajowa Polski 2050 wskazała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz jako kandydatkę na funkcję wicepremiera. Przez wiele tygodni polityczka czekała na spotkanie z Donaldem Tuskiem w tej sprawie, jednak takowe się nie odbyło. Tym samym na razie nadal nie wiadomo, czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzyma stanowisko wiceszefowej rządu, o co mocno zabiega jej ugrupowanie.



