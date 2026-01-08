Kto powinien pokierować Polską 2050? Polacy wybrali następcę Hołowni

W niedzielę, 11 stycznia, odbędą się wybory na nowego przewodniczącego Polski 2050. Zapytaliśmy Polaków, kto ich zdaniem powinien zastąpić na tym stanowisku Szymona Hołownię.

W niedzielnych wyborach o fotel lidera Polski 2050 będzie się ubiegać 6 kandydatów. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poseł Ryszard Petru oraz poseł Bartosz Romowicz. Sondażowa przepaść i brutalna walka