Wyjątkowe rekolekcje dla kapłanów. Poprowadzą je m.in. osoby skrzywdzone w Kościele

Biskup sosnowiecki Artur Ważny, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, Fundacja „Składak” oraz Szkoła Nowej Ewangelizacji Żary – Syn Dawida zapraszają na rekolekcje kapłańskie. W 2025 r. odbędą się one od 24 do 27 listopada pod hasłem „Z martwych wstanie. O Dawidzie w nas”. Wydarzenie odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach.

Rekolekcje będą współprowadzić osoby skrzywdzone przemocą seksualną przez duchownych, małżeństwo, osoby żyjące w pojedynkę, psychoterapeuci, kapłani i biskup. „W trakcie rekolekcji chodzi o głoszenie Ewangelii, dlatego skupiać się będziemy przede wszystkim na Jezusie. Chcemy Go także spotykać w kontekstach trudnych, których nie da się dzisiaj nie zauważać. Nie będziemy nikogo o nic oskarżać (ta rola w historii zbawienia jest już obsadzona)” – podkreślono w opisie wydarzenia.

Biskup zaprasza księży na niecodzienne rekolekcje. „Będziemy mówić o sprawach bolesnych”

„O bolesnych sprawach będziemy mówić po to, żeby odkryć, jak Jezus potrafi się nimi zająć i jak także przez nasze rany może popłynąć Jego łaska. Rozumienie lepiej samych siebie wpływa również na to, że lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć Pana Boga, a przez to też później tych, do których chce nas posłać. Właśnie dlatego będą z nami profesjonaliści zajmujący się pomaganiem na co dzień” – dodano.

Rekolekcje rozpoczną się kolacją o godz. 18.00 w poniedziałek, a zakończą obiadem w czwartek (o godz. 13.00). Możliwość zakwaterowania od godz. 16.00. Koszt uczestnictwa to 720 zł za osobę w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym, a 540 zł za osobę przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym.

Biskup sosnowiecki Artur Ważny i skrzywdzeni przez Kościół znowu poprowadzą rekolekcje dla księży

To kolejna edycja rekolekcji. Pierwsza odbyła się rok temu. Diecezja Sosnowiecka tłumaczyła wówczas, że „pomysł na takie rekolekcje jest owocem spotkania i wzajemnego słuchania się biskupów i skrzywdzonych, a także rozpoznania potrzeby, by inni duchowni również mogli się z nimi spotkać i wysłuchać”.

