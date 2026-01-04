Martwa 60-latka znaleziona w wannie. Tragiczne odkrycie na Śląsku

W niedzielę 4 grudnia w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim odnaleziono w wannie nieprzytomną kobietę. Pomimo wezwanego pogotowia i podjętej przez strażaków resuscytacji, 60-latki nie udało się uratować.

Czechowice-Dziedzice. Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla

Ci sami strażacy dokonali też pomiarów, dzięki którym stwierdzono wysokie stężenie tlenku węgla w łazience. Wstępnie ustalono, że ofiara zatruła się czadem, a za emisję tlenku węgla odpowiedzialny był wadliwy piecyk gazowy.

Jak podkreślały lokalne media, przypadek z Czechowic-Dziedzic to już szósta ofiara zaczadzenia w tym sezonie grzewczym w województwie śląskim. Tlenek węgla to wyjątkowo cichy i skuteczny zabójca. Gaz ten nie ma barwy ani zapachu, jest też pozbawiony smaku.

Czad – cichy morderca

W naszym układzie oddechowym wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, przez co zatyka drogę dopływu tlenu do organizmu. Przy lekkich zatruciach czadem możemy rozpoznać sytuację po objawach, takich jak ból głowy, zawroty głowy, ogólne osłabienie czy nudności. Przy ostrym zatruciu, kiedy dojdzie do dużego stężenia tlenku węgla, może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, a nawet śmierć.

Każdego roku w wyniku zatrucia tlenkiem węglu, zwanym potocznie czadem, umiera około 100 osób. Kolejnych kilkaset potrzebuje hospitalizacji. W mieszkaniu źródłem tlenku węgla mogą być piece, kominki, podgrzewacze wody czy kuchnie gazowe. Czad łatwo miesza się z powietrzem, a brak wentylacji, szczelne okna i zatkane kratki zwiększają ryzyko zaczadzenia. Najbardziej narażone na zatrucie są dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i chorzy kardiologicznie.

Czad powstaje przy niepełnym spalaniu paliw – gazu, drewna, węgla, oleju napędowego czy benzyny. Najczęściej uwalnia się z uszkodzonych piecyków, kotłów, kuchenek gazowych, kominków, ale również z aut odpalonych w garażu. Aby uniknąć tragedii, należy regularnie przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i pamiętać o ich czyszczeniu. Warto też pomyśleć o zamontowaniu czujnika czadu.

Czytaj też:

Czy Twoje mieszkanie jest bezpieczne? Sprawdź obowiązek czujników czadu i dymuCzytaj też:

Źle powieszony czujnik czadu nie ochroni cię przed zatruciem. Pokazuję, gdzie naprawdę musi wisieć