Amerykański senator potępia atak na Wenezuelę. „Nieuzasadniona wojna”

Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę. Za pośrednictwem platformy Truth Social potwierdził to prezydent Donald Trump. Co więcej, poinformował o wywiezieniu z kraju prezydenta Nicolasa Maduro i jego małżonki. Zapowiedział więcej wyjaśnień na konferencji prasowej, która ma odbyć się o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Wiadomo, że USA uderzyły nie tylko w stolicy kraju, Caracas. Wybuchy odnotowano m.in. w Forcie Tiuna, który jest głównym ośrodkiem wojskowym kraju. To tam zlokalizowane są siedziby ministerstwa obrony czy dowództwa generalnego armii Wenezueli. W bombardowaniach ucierpieć miała też baza lotnicza La Carlota i szkoła wojskowa w La Guaira.

Senator z Arizony potępił atak na Wenezuelę. „Od policjanta do oprawcy”

Stany Zjednoczone od dłuższego czasu gromadził swoje siły wokół Wenezueli i napadały na jej statki pod pretekstem powstrzymywania dostaw narkotyków. Prezydent Donald Trump nie krył, że zamierza doprowadzić do obalenia władzy Nicolasa Maduro i oskarżał go o kierowanie kartelem narkotykowym. Eksperci twierdzą jednak, że to z innych krajów płyną do USA największe dostawy narkotyków, np. fentanylu.

W ostrych słowach poczynania swojego kraju skomentował demokratyczny senator z Arizony Ruben Gallego. „Druga nieusprawiedliwiona wojna w moim życiu. Ta wojna jest nielegalna. To zawstydzające, że z pozycji światowego policjanta przeszliśmy do światowego gnębiciela w mniej niż rok. Nie mamy powodu, by prowadzić wojnę z Wenezuelą” – pisał na X.

„Toczyłem jedne z najcięższych bitew w wojnie w Iraku. Widziałem śmierć moich braci, cywilów złapanych w ogień krzyżowy – wszystko w niesprawiedliwej wojnie. Nie ważne jaki będzie wynik – robimy źle, zaczynając tę wojnę w Wenezueli” – dodawał w kolejnym wpisie polityk.

