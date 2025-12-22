Zima uderzy w święta. Takiej Wigilii i Sylwestra

Wigilia (środa 24 grudnia), zapowiada się jako bardzo zimny dzień w całej Polsce. Mróz utrzyma się przez całą dobę, a nocą i nad ranem temperatura nigdzie nie wzrośnie powyżej zera.

Jak podają meteorolodzy z IMGW, najzimniej będzie w centrum i na wschodzie kraju. W województwach łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim termometry pokażą około -8 stopni Celsjusza, a miejscami nawet -9 stopni. Na północy i zachodzie mróz będzie nieco słabszy, ale wciąż mocno odczuwalny. Temperatury spadną tam do -5 lub -7 stopni. W górach i na terenach podgórskich nocą i rano będzie od -5 do -8 stopni.

Polska opadami podzielona

Pod względem opadów Wigilia podzieli Polskę na dwie części. W dużej części kraju – między innymi na Pomorzu, Warmii, Mazurach, w Wielkopolsce i na Mazowszu – nie będzie padać. Pogoda będzie sucha i spokojna, co ułatwi świąteczne podróże.

Gorsze warunki prognozowane są na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Przy temperaturze około -6 stopni możliwy jest mokry śnieg z deszczem. To oznacza duże ryzyko gołoledzi – drogi mogą bardzo szybko stać się śliskie.

Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawi się śnieg, co oznacza białą Wigilię. Kierowcy muszą tam liczyć się z zimowymi warunkami, bowiem na jezdniach może zalegać śnieg lub błoto pośniegowe.

Sylwester 2025. Największy mróz na koniec roku

Ostatni dzień roku przyniesie najmocniejsze uderzenie zimy, zwłaszcza na południu Polski. Noc sylwestrowa będzie bardzo mroźna, ale w większości kraju spokojna i bez opadów. Tylko miejscami, głównie na krańcach Polski, może lekko poprószyć śnieg.

Najniższe temperatury prognozowane są na południu. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry mogą pokazać nawet -12 stopni Celsjusza, zwłaszcza późnym wieczorem lub nad ranem. W dolinach górskich i na otwartych terenach mróz może być jeszcze silniejszy. Osoby planujące sylwestra w Zakopanem, Krynicy-Zdroju czy w Bieszczadach powinny dobrze przygotować się na bardzo niskie temperatury.

Silny mróz obejmie także wschód i centrum kraju. Na Lubelszczyźnie, Mazowszu i w województwie łódzkim spodziewane są spadki do -7 lub -8 stopni. Przy takiej temperaturze dłuższe przebywanie na zewnątrz bez ciepłej odzieży może szybko doprowadzić do wychłodzenia.

Nieco łagodniej będzie na zachodzie i północy Polski. W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i na Pomorzu temperatury spadną do około -6 stopni. Najcieplej (choć nadal mroźnie) będzie nad samym morzem, gdzie możliwe są wartości w okolicach -2 stopni.

W przeciwieństwie do wcześniejszych dni, Sylwester zapowiada się stabilnie pod względem pogody. Brak frontów atmosferycznych oznacza, że nie należy spodziewać się większych opadów.

