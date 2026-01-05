W święto Trzech Króli trzeba iść do Kościoła? Wyjaśniamy co trzeba napisać na drzwiach

6 stycznia obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana świętem Trzech Króli. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. „W tym dniu wspomina się mędrców ze Wschodu, którzy oddali pokłon małemu Jezusowi i w ten sposób uznali Go za Boga. Dary złożone przez Mędrców Dziecięciu w Betlejem wskazywały w Nim Króla, Boga i Człowieka. Złoto oznacza godność królewską Jezusa, kadzidło – Jego Boską naturę, a mirra – Jego człowieczeństwo” – wyjaśnia KEP.

K+M+B czy C+M+B? Jak oznaczać drzwi domów w święto Trzech Króli?

Jak tłumaczy Konferencja Episkopatu Polski „na pamiątkę tych wydarzeń oraz na znak przyjęcia Jezusa do domu i życia 6 stycznia wierni oznaczają drzwi mieszkań pobłogosławioną wcześniej w kościołach kredą, zapisując cyfry nowego roku oraz inicjały imion świętych Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara (K+M+B 2026) lub – w wersji łacińskiej – C+M+B 2026, które są także skrótem od łacińskiego wezwania Christus Mansionem Benedicat („Niech Chrystus błogosławi ten dom”)”.

Należy również pamiętać, że są one oddzielane „krzyżykami”, a nie „plusikami”. Najważniejszym punktem świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego jest Msza Święta, która rozpoczyna lub kończy organizowany w wielu miastach tzw. Orszak Trzech Króli – uliczne jasełka. W tym roku przejdą pod hasłem „Nadzieją się cieszą”.

6 stycznia. Czy trzeba iść do Kościoła?

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest jednym z sześciu świąt nakazanych w Kościele w Polsce, które wypadają poza niedzielami (obok np. Bożego Narodzenia). 6 stycznia wierni mają więc obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej oraz korzystania z odpoczynku duchowego i fizycznego, jak w każdą niedzielę. W innym wypadku dopuszczają się grzechu.

„Uroczystość Objawienia Pańskiego jest również Dniem Modlitwy i Pomocy Misjom. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia w parafiach zanoszona jest do Boga modlitwa za misjonarzy, a ofiary składane na tacę w polskich kościołach przekazywane są na wsparcie misjonarzy z naszego kraju na całym świecie” – podsumowano w komunikacie KEP.

