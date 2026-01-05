Ile w kopercie podczas kolędy? To pytanie sprowokowało księdza w programie na żywo

W jednym z porannych programów Polsatu pojawili się ksiądz Kazimierz Sowa oraz ksiądz Leszek Slipek. Tematem rozmowy miały być wizyty duszpasterskie w domach wiernych, ale już w pierwszym pytaniu dziennikarz Maciej Rock sprowadził wszystko do kwestii materialnych. – No najważniejsze pytanie: Ile trzeba włożyć do koperty, no – rzucił.

Ile dać księdzu podczas kolędy? To pytanie „uruchomiło” gościa Polsatu

– Księże Leszku, ile to w setkach, proszę powiedzieć – zwrócił się do ks. Slipka. – Podstawową rzeczą rozmowy jest na początku ustalenie treści terminu, którym się posługujemy. Pan zapytał, ile pieniędzy należy dać w czasie kolędy. Co to jest „kolęda” i jaki ma cel? – odpowiedział pytaniem gość programu.

Ku zaskoczeniu prowadzących, nie dawał się zbić z tropu i uparcie powtarzał swoje pytanie przez kilka coraz dłuższych minut. W końcu, po próbach odpowiedzi ze strony przepytywanych w ten sposób dziennikarzy, sam przedstawił rozwiązanie. – Celem kolędy jest pomóc pogłębić wiarę i pogłębić odpowiedzialność za Kościół – oznajmił.

Ksiądz o parafianach „pasożytach”

– Jak państwo na miarę swoich możliwości, charyzmatów jako dojrzali katolicy XXI wieku widzą swój wkład w rozwój duchowy i materialny wspólnoty, którą tworzymy? – pytał. – Jak państwo wypełniają przykazanie kościelne? Ja chcę to usłyszeć – powtarzał.

Jak mówił dalej, jeśli ktoś ma możliwości, daje swój wkład – niekoniecznie w terminie kolędy. – Natomiast jeżeli ktoś ma możliwość pomocy, udziału w wymiarze finansowym parafii, a tego nie robi świadomie, to jest pasożytem – rzucił Leszek Slipek, wywołując głośne reakcje pozostałych osób w studio.

– Przychodzisz do kościoła. Ktoś płaci za światło, za sprzątanie, za organistę, ogrzewanie, ty korzystasz, ale niech Karwowska płaci – wyliczał dalej duchowny. – Jeżeli natomiast jest taka sytuacja, że brakuje w rodzinie, to ksiądz powinien dać – zakończył temat ks. Slipek.

Czytaj też:

Księża ostrzegają wiernych. Tego nie wolno robić podczas kolędyCzytaj też:

Były ministrant ujawnia kulisy kolędy. „Pojawił się mężczyzna, który w rękach trzymał broń”