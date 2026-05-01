Zaginął 14-latek. Wsiadł na rower w Holandii i ruszył w kierunku Polski? Apel policji

Polska policja wsparła apel holenderskich funkcjonariuszy w sprawie zaginionego 14-latka. „Policja holenderska prowadzi poszukiwania małoletniego obywatela Holandii. Maxim ma 14 lat i ostatni raz był widziany w dniu 18 kwietnia 2026 roku w miejscowości Apeldoorn w Holandii, kiedy około południa wyruszył na rowerze ze swojego domu w dzielnicy Zuidbroek” – czytamy w komunikacie na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Zaginął 14-latek. Maxim wyruszył z Holandii w kierunku Polski. Apel policji

Aby usprawnić poszukiwania nastolatka, policja opublikowała kilka zdjęć. Maxim ma ok. 150-160 cm wzrostu. W dniu zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę, dresowe spodnie marki Nike oraz czarne trampki. Miał przy sobie czerwono-pomarańczowy plecak i jechał na szarym rowerze marki Stella (tzw. damka).

„Chłopiec może kierować się przez teren Niemiec w kierunku wschodniej granicy Polski. Najprawdopodobniej przemieszcza się na rowerze, ale możliwe jest również, że korzysta z innego środka transportu” – podała polska policja.

Na koniec komunikatu zaapelowano do osób, które widziały nastolatka lub mają jakiekolwiek informacje mogące doprowadzić do jego odnalezienia, aby skontaktowały się z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzwoniąc na numer 47 72 510 05.

Sprawa Iwony Wieczorek będzie miała tragiczny finał? „Coś wymknęło się spod kontroli"

