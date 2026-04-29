Użył ostrego narzędzia i ranił człowieka. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

7 grudnia 2025 roku przy ulicy Starowiślnej w Krakowie, nieznany mężczyzna dokonał ugodzenia ostrym narzędziem innej osoby, powodując u niej obrażenia ciała. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I prowadzą postępowanie pod kątem przestępstwa uszkodzenia ciała. W związku ze zdarzeniem zabezpieczony został wizerunek podejrzewanego.

Kraków. Policja zwraca się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy ugodzenia

Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się jednak do ustalenia personaliów sprawy przestępstwa, dlatego prowadzący sprawę w środę 29 kwietnia zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzny widocznego na zdjęciu. Pomocna może okazać się każda, nawet najdrobniejsza wskazówka.

Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę w tej sprawie, proszone są o kontakt z komisariatem policji pod numerem telefonicznym 47-83-52-914 lub mailowym za pomocą adresu: [email protected]. Funkcjonariusze zapewniają osobom informującym anonimowość.

Czytaj też:

Jej brat zaginął, siostra „króla bitcoinów” otrzymuje pogróżki. „Matka boi się, że straci drugie dziecko”Czytaj też:

Śledztwo ws. zaginięcia Iwony Wieczorek. „Specjalny zespół prowadzi działania”