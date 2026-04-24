W Warszawie dojdzie do zmiany organizacji ruchu. Wszystko przez remonty

W sobotę i niedzielę (25-26 kwietnia) tramwajarze „będą kontynuować prace na węźle Nowowiejska/Al. Niepodległości – tym razem na wschodnim wlocie, czyli od strony Politechniki” – przekazał Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Jak wskazali przedstawiciele stolicy, wymieniane będą tam dwie zwrotnice, co „pozwoli na poprawę niezawodności infrastruktury w tym miejscu sieci, której obciążenie wzrosło po uruchomieniu tramwaju na Sielce i do Wilanowa”. Ważna informacja dla mieszkańców i przyjezdnych – w weekend tramwaje „nie będą jeździły ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela”.

Co jeszcze dowiedzieć możemy się z komunikatu prasowego?

Szczegóły dot. zamiany organizacji ruchu między 25 a 26 kwietnia

Biuro prasowe UM Warszawa podało, że między 25 a 26 kwietnia „nie będą kursowały tramwaje linii 14 i 15”. Jeśli chodzi o 10, 11 i 33 – w tym przypadku zmienią się trasy w obydwu kierunkach. „Tramwaje linii 10 i 11 będą jeździły Aleją Niepodległości i Rakowiecką do Puławskiej i swoich stałych tras”, jeśli chodzi o linię 33 – „będą kursowały między Metrem Młociny a pętlą P+R Al. Krakowska – od Alei Niepodległości pojadą ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową, Grójecką i Aleją Krakowską”. Ponadto, w wybranych kursach, „16 pojedzie dalej prosto ulicą gen. Andersa i Mickiewicza, docierając do pętli Marymont-Potok” – czytamy. Przedstawiciele magistratu zaznaczyli ponadto, że zamknięte zostanie „przejście dla pieszych przez Nowowiejską po stronie Politechniki i MON”.

To jednak nie koniec. „Od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka będą frezowali i asfaltowali ulicę Idzikowskiego pomiędzy Aleją Witosa a Powsińską. Autobusy linii 130 zmienią trasę. Nieco krócej potrwa asfaltowanie na ulicy Boznańskiej na Woli, od Strąkowej do Jana Olbrachta. Roboty rozpoczną się tam o godzinie 1:00 w sobotę, a zakończą w niedzielę przed północą. W tym czasie autobusy linii 129 i 190 pojadą inaczej” – poinformowała stolica.

