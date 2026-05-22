Gdzie są grzyby? Nowa mapa wysypu pokazuje najlepsze miejsca w Polsce

Przypomnijmy, zbieranie owocników wymaga sporej wiedzy oraz doświadczenia. Każda osoba, która ma wątpliwości, czy znalezione przez nią grzyby są jadalne, może to skonsultować ze specjalistami w każdej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której swoje dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Porada jest bezpłatna.

Mapa grzybów. Gdzie można teraz znaleźć grzyby?

Jak czytamy na stronie grzyby.pl, obecnie najwięcej grzybów można znaleźć w województwach: śląskim (część południowa, w pobliżu Katowic), dolnośląskim (powiaty południowe, a także blisko Wrocławia), małopolskim (okolice Krakowa), opolskim (część centralna), łódzkim (centrum, niedaleko Łodzi), mazowieckim (w pobliżu Warszawy), zachodnio-pomorskim (powiaty zachodnie, okolice Szczecina), pomorskim (okolice Gdyni), wielkopolskim (część zachodnia).

Według raportu znajdującego się na stronie, najwięcej można teraz znaleźć grzybów z rodziny borowikowatych, czyli borowików, podgrzybków, maślaków czy koźlarzy. Pojawiają się też zielonki, rydze i prawdziwki, czy gęśnice wiosenne i pieczarki polne. Najczęściej spotykane są też w lasach oraz parkach żółciaki siarkowe

Grzybiarze informowali także, że w lasach zaczyna robić się mokro, co oznacza, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać większego wysypu grzybów.

Jak rozpoznać grzyby? Przydatne aplikacje

W sieci można już znaleźć wiele aplikacji, które mogą się okazać przydatne podczas grzybobrania. Przez wielu ekspertów za najlepszą jest uważana szczególnie jedna z nich – Na grzyby . Zawiera opisy ponad 200 gatunków grzybów, wraz ze zdjęciem, dzięki czemu łatwiej jest rozpoznać napotkanego owocnika. Są także dostępne aplikacje: Atlas grzybów , Mushroom Identify czy Mushroomizer

