Jej brat zaginął, siostra „króla bitcoinów” otrzymuje pogróżki. „Matka boi się, że straci drugie dziecko”
Jej brat zaginął, siostra „króla bitcoinów” otrzymuje pogróżki. „Matka boi się, że straci drugie dziecko”

Budynek Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Budynek Zondacrypto Centrum Olimpijskie Źródło: Newspix.pl / Aleksander Majdanski
Siostra Sylwestra Suszka otrzymuje groźby. Sprawę wiąże ze śledztwem prokuratury ws. oszustw i prania brudnych pieniędzy na giełdzie Zondacrypto.

Nicole Suszek to siostra współwłaściciela giełdy kryptowalut Bitbay – Sylwestra. Obecnie firma nosi nazwę Zondacrypto. Mężczyzna zaginął w marcu 2022 r. i od tego czasu nie ma żadnych jego śladów. Kobieta poszukuje „króla bitcoinów” na własną rękę. – Związek z zaginięciem może mieć szef Zondacrypto Przemysław K., który osiem miesięcy przed zniknięciem brata sukcesywnie przejmował jego spółki, oraz Marian W., właściciel stacji benzynowej w Czeladzi – mówiła w rozmowie z „Faktem”.

– Sylwester miał obracać milionowymi pieniędzmi, kupował nieruchomości, luksusowe samochody. Przemysław K. oraz Marian W. byli jego najbliższymi współpracownikami – dodała Nicole Suszek. Kobieta szeroko komentowała sprawę pustych kont giełdy Zondacrypto, co wyszło na jaw na początku kwietnia. We wtorek siostra „króla bitcoinów” zaczęła otrzymywać niepokojące wiadomości. Część z nich była wulgarna i zawierała groźby.

Nicole Suszek otrzymuje groźby. „Sylwek przed zniknięciem również dostawał ostrzeżenia”

Nicole Suszek jest przekonana, że tajemnicze SMS-y mogą mieć związek ze śledztwem prokuratury ws. oszustw i prania brudnych pieniędzy na giełdzie Zondacrypto. Kobieta zapewnia, że nie ma pojęcia, od kogo są wiadomości. – Wiem, że robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Moja mama drży o moje życie. Boi się, że straci drugie dziecko. Sylwek przed zniknięciem również dostawał ostrzeżenia. Ktoś wbił mu siekierę w samochód, ale brat lekceważył sygnały, no i niestety zniknął – zaznaczyła kobieta.

W najbliższych dniach siostra założyciela giełdy kryptowalut złoży oficjalne zawiadomienie na policji. To nie pierwszy raz, kiedy Nicole Suszek otrzymuje niepokojące wiadomości. Dostawała je tuż po zaginięciu brata. Domagano się w nich 12 milionów złotych okupu. Padały też groźby, że Sylwester Suszek zostanie zabity. Autorów tych nagrań również nie udało się zidentyfikować.

Źródło: Fakt