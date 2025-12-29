Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok. Meteorolodzy odsłaniają karty

Pod koniec grudnia do Polski z Arktyki napłynie pierwsza z licznych fal zimna. Kolejne będą pojawiać się w naszym kraju wraz z upływem następnych dni, również w styczniu.

Prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok. Kilkunastostopniowy mróz!

Jak czytamy w długoterminowej prognozie pogody, która przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl, „takiej cyrkulacji powietrza będzie sprzyjać obecność niżu nad Rosją i wyżu na zachodzie, nad północnym Atlantykiem”.

„Wyż zablokuje przemieszczanie się ciepłych, oceanicznych mas powietrza na wschód kontynentu, a jednocześnie, wraz ze wspomnianym wcześniej niżem, utworzy tor dla arktycznego powietrza, które będzie nim szybko podążać z północy do centrum Europy” – czytamy dalej.

Z każdym kolejnym dniem będzie robiło się w Polsce coraz zimniej. W sylwestra i Nowy Rok w kraju, z wyjątkiem zachodniej Polski i wybrzeża, temperatura będzie ujemna: w dzień termometry będą wskazywać -4 stopnie Celsjusza, a w nocy nawet -12 stopni.

Taka będzie zima 2026 w Polsce. Jest poważne „ale”

Następnie, na kilka kolejnych dni, mróz złagodnieje, aby powrócić z mocną siłą 5 stycznia, kiedy temperatura w ciągu dnia spadnie do -7 stopni Celsjusza. Jak wynika z długoterminowej prognozy, w święto Trzech Króli należy spodziewać się od 1 do -5 stopni, a dzień później będzie od 2 do -6 stopni. W kolejnych dniach – od 9 do 13 stycznia – temperatura będzie utrzymywała się na poziomie od 3 stopni Celsjusza do -3 stopni. Najzimniej będzie we wschodnich regionach kraju, najcieplej – w jego zachodniej części.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

