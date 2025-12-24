Tak mógł wyglądać Święty Mikołaj. Naukowcy stworzyli rekonstrukcję jego twarzy

Zmarły 6 grudnia 343 roku biskup Miry nie różnił się aż tak bardzo od dzisiejszego popularnego wyobrażenia Świętego Mikołaja. Naukowcy, bazując na danych zebranych w latach 50. ubiegłego wieku, byli w stanie odtworzyć wygląd twarzy mężczyzny, którego szczątki pochowane są w bazylice w Bari.

Jak wyglądał Święty Mikołaj? Mamy rekonstrukcję

Kierowany przez Cicero Moraesa międzynarodowy zespół zwrócił uwagę na „czaszkę o solidnym wyglądzie”, której „wymiary na osi poziomej są większe niż przeciętne”. – Ta cecha, w połączeniu z gęstym zarostem, bardzo przypomina postać, którą widzimy oczyma wyobraźni, myśląc o Świętym Mikołaju – podkreślał sam Moraes.

Model 3D czaszki Świętego Mikołaja odtworzono na podstawie szczątków, które udało się wykraść z kościoła z Miry po pierwszej wyprawie krzyżowej z 1096 roku. – Następnie wyznaczyliśmy profil twarzy, używając projekcji statystycznych – tłumaczył szef badaczy.

– Uzupełniliśmy to techniką deformacji anatomicznej, w której tomografia głowy żywej osoby jest dostosowywana tak, aby wirtualna czaszka dawcy odpowiadała czaszce świętego. Ostateczna twarz jest interpolacją wszystkich tych informacji, przy poszukiwaniu spójności anatomicznej i statystycznej – opisywał Moraes.

Naukowcy stworzyli dwie wersje wizerunku Świętego Mikołaja: jedną w odcieniach szarości i drugą – z brodą i szatami opartymi na ikonografii. Co ciekawe, dzięki analizie szczątków badacze byli w stanie zdiagnozować też kilka schorzeń u biskupa Miry. Cierpiał on na zapalenie stawów kręgosłupa i miednicy, a do tego zmagał się z bólami głowy, wywołanymi przez pogrubienie kości. Wiadomo też, że jego dieta opierała się głównie na roślinach.

Jak Świętego Mikołaja powiązano z okresem Bożego Narodzenia?

Współautor badania historyk José Luís Lira wykorzystał okazję do jeszcze jednego przybliżenia sylwetki świętego. – Był biskupem, który żył w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i miał odwagę bronić bidnych oraz żyć zgodnie z naukami Jezusa Chrystusa, nawet ryzykując życie – opowiadał.

– Z tego względu sprzeciwiał się władzom, w tym cesarzowi rzymskiemu. Pomagał potrzebującym tak często i skutecznie, że gdy ludzie szukali symbolu dobroci na Boże Narodzenie, to on stał się źródłem inspiracji – mówił Lira.

W dawnej Mirze, która zlokalizowana była na terenie obecnej Turcji, Mikołaj znany był ze swojej działalności na rzecz biednych. Ubogim miał rozdać cały swój majątek. Zachowały się też opowieści o tym, jak ratował dziewczęta przed prostytucją. Początek jego kultu datowany jest już na IX wiek.

Czytaj też:

Większego Mikołaja na świecie nie zobaczysz. Wcale nie znajduje się w LaponiiCzytaj też:

5 tys. zł od św. Mikołaja. To Polacy zrobiliby z pieniędzmi