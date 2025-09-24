To dzieje się w twoim ciele, gdy głaskasz psa. Naukowcy ujawniają

Badacze zwracają uwagę, że osoby, które nie potrafią przejść obojętnie obok czworonoga, często wyróżniają się większą empatią, cierpliwością i otwartością w relacjach. Amerykańscy naukowcy podkreślają, że opieka nad psem wymaga zaangażowania i gotowości do budowania trwałych więzi. Te same cechy widać u ludzi, którzy chętnie okazują czułość zwierzętom, nawet jeśli nie są ich właścicielami.

Co oznacza głaskanie psa? Wyniki badań są jednoznaczne

Eksperymenty wykazały, że kontakt fizyczny ze zwierzęciem niemal natychmiast redukuje stres. Głaskanie psa prowadzi do obniżenia poziomu kortyzolu – hormonu odpowiedzialnego za napięcie nerwowe. Dodatkowo reguluje ciśnienie krwi oraz rytm serca, co korzystnie wpływa na kondycję całego organizmu.

Pozytywny efekt sięga również sfery psychicznej. Regularny kontakt ze zwierzętami poprawia nastrój, zwiększa poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalnej. Warto wspomnieć także o wpływie spacerów z psem – ruch na świeżym powietrzu i bliskość natury to sprawdzony sposób na poprawę samopoczucia.

Na co pomaga głaskanie psów? Psychologia i emocje

Głaskanie psa to nie tylko chwila relaksu – może być skutecznym wsparciem w walce z samotnością, lękiem czy obniżonym nastrojem. Psychologowie jednak zaznaczają, że u niektórych osób silna potrzeba kontaktu ze zwierzęciem może wskazywać na niezaspokojone potrzeby emocjonalne. Zwłaszcza w trudnych momentach życia pies staje się bezpieczną przystanią, zastępującą brak relacji z innymi ludźmi.

Specjaliści podkreślają: jeśli zauważasz u siebie niepokojące objawy, warto porozmawiać z psychologiem lub terapeutą. Zwierzęta mogą być wielkim wsparciem, ale nie powinny zastępować kontaktów międzyludzkich.

