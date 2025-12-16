Operacja posła Schreibera. Polityk wstawił nowe zdjęcie i komentarz. „Pierwszy raz od 10 lat”

„Nie będę w stanie wziąć udziału w najbliższym posiedzeniu Sejmu pierwszy raz od 10 lat. Niestety musiałem przejść operację. Dziękuję lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala, a także mojej Żonie za opiekę w tym trudnym czasie. Dziękuję także mojej Rodzinie i Przyjaciołom za wsparcie oraz dobre słowo. Obiecuję wrócić od Nowego Roku w pełni sił, by walczyć o Polskę naszych marzeń” – napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Łukasz Schreiber.

„PS. Pomaga też w takich chwilach dobra lektura!” – dodał polityk. Schreiber do wpisu dołączył zdjęcie. Widzimy na nim łóżko szpitalne i wspomnianą przez posła Prawa i Sprawiedliwości książkę. To dzieło Juliana Bagginiego o tytule: „Jak myśli świat? Podróż przez historię filozofii”. Schreiber zdradził również swoje kibicowskie sympatie. Jak się dowiadujemy, polityk trzyma kciuki za włoski klub piłkarski – AS Romę, która w poniedziałek pokonała Como. „Przypadek? Nie sądzę” – zakończył poseł.

Poseł PiS Łukasz Schreiber przeszedł operację.

„Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz ciszy. Wrócę do was niebawem. Dziękujemy naszym najbliższym za wsparcie” – poinformowała ostatnio Weronika Schreiber. Komentarz okrasiła również fotografią, która najprawdopodobniej przedstawia dłoń jej małżonka z założonym wenflonem.

Zarówno Łukasz Schreiber jak i jego żona nie poinformowali, jakiego rodzaju zabieg musiał przejść polityk Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiadomo, czy był on planowany, czy może Schreiber nagle trafił do szpitala. Stan polityka PiS jest jednak na tyle dobry, że zamieścił na platformie X (dawny Twitter) jeszcze jeden wpis. Schreiber wszedł także w dyskusję z internautą na tematy piłkarskie.

