Psy są znacznie mądrzejsze niż nam się wydaje? Eksperyment naukowców robi wrażenie

Na łamach czasopisma „Current Biology” węgierscy naukowcy opublikowali wyniki niecodziennego eksperymentu. Pod wodzą dr Claudii Fugazzy zbadali, czy psy umieją skategoryzować przedmioty na podstawie nie tylko wyglądu ale też ich funkcji. Pomysł podsunęła obserwacja dzieci, które na wczesnym etapie rozumieją, że sztućce i naczynia łączy fakt, iż wiążą się z jedzeniem.

Psy poddane niezwykłemu eksperymentowi

W eksperymencie uczestniczyło sześć psów rasy border collie oraz jeden blue heeler. Zwierzęta te znane są z talentu do zapamiętywania słów. Ich właściciele bawili się z czworonogami, korzystając z bardzo różnych zabawek. Jedne były przeciągane, a inne rzucane do aportowania. Używano przy tym dwóch słów na określenie typów czynności.

Po tygodniu psy otrzymały nowe, nieznane sobie zabawki, które również służyły do tych dwóch zabaw. Tym razem bez żadnego treningu ludzie zaczęli używać obu słów kluczy, a zwierzęta bez większych problemów sięgały po odpowiednie zabawki. Same decydowały, które lepiej nadadzą się do rozciągania zębami, a które do zabawy w aportowanie.

Psy grupują przedmioty nie tylko ze względu na wygląd

„Odkryliśmy, że psy potrafią rozszerzać znaczenie słów na przedmioty o tej samej funkcji, nawet jeśli wyglądają zupełnie inaczej” – podkreślała dr. Fugazza. Badanie dowiodło, że psy nie tylko szybko uczą się nowych słów, ale też zapamiętują je na dłużej bez powtarzania.

„Sposób, w jaki psy rozszerzają znaczenie słów poza podobieństwa wizualne, świadczy o szerokim zakresie ich zdolności poznawczych” – dodawała.

