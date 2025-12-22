Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. Zginął w zamachu bombowym w Moskwie
Udostępnijdodaj Skomentuj

Tajemnicza śmierć rosyjskiego generała. Zginął w zamachu bombowym w Moskwie

Dodano: 
Moskwa
Moskwa Źródło: Shutterstock / Mikhail Gerasimov
W poniedziałek 22 grudnia w wyniku eksplozji samochodu pułapki zginął rosyjski generał Fanił Sarwarow. Miejscowi śledczy podejrzewają, że za zamachem mogły stać ukraińskie służby specjalne.

Moskiewski komitet śledczy potwierdził, że rosyjski generał zginął na skutek porannego zamachu bombowego. Fanił Sarwarow w wyniku eksplozji został ciężko ranny i zmarł po przetransportowaniu do szpitala.

Zamach bombowy w Moskwie. Nie żyje generał

– Według danych śledztwa, rano 22 grudnia na ulicy Jasieniewej w Moskwie zostało zdetonowane urządzenie wybuchowe umieszczone pod podwoziem samochodu. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł szef zarządu przygotowań operacyjnych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR, generał porucznik Fanił Sarwarow – oznajmiła przedstawicielka Komitetu Śledczego FR Swietłana Pietrenko.

Wojskowy poruszał się swoim pojazdem. Jego Kia Sorento wybuchła po przejechaniu zaledwie kilka metrów. Wybuch miał uszkodzić co najmniej 7 innych samochodów, które stały w pobliżu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.

Śmierć generała w Moskwie. Rosjanie podejrzewają Ukraińców

Komitet śledczy podejrzewa, że za zamachem stoi 17-letni mieszkaniec Moskwy, działający na zlecenie ukraińskich służb specjalnych. Nastolatek został zatrzymany krótko po ataku. Rosjanie twierdzą, że bombę skonstruował na podstawie instrukcji z komunikatora internetowego. Za zamach miał otrzymać 50 tys. rubli, czyli w przeliczeniu około 2,3 tys. zł.

Sarwarow był doświadczonym generałem, znanym z konfliktów zbrojnych w Osetii i Inhuszetii, Czerzenii, Syrii oraz Ukrainie. Pełnił funkcję naczelnika Zarządu ds. Przygotowania Wojskowego w ministerstwie obrony Rosji.

twitterCzytaj też:
Sikorski o strategii USA. „Nie wierzę, że się wycofają”Czytaj też:
Rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Opublikowano specjalny komunikat

Źródło: Reuters