Sensacyjne znalezisko w Krośnie. Piwnice skrywały sekret. „Militarne odkrycie”

Muzeum Rzemiosła w Krośnie za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliło się „militarnym odkryciem”, do którego doszło w remontowanym budynku. „Podczas prac archeologicznych prowadzonych w piwnicach kamienicy przy ul. Blich 1 dokonano znaczącego odkrycia. W trakcie badań natrafiono na zasypisko zawierające zbiór uzbrojenia – najprawdopodobniej z okresu I i II wojny światowej” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Niezwykłe znalezisko w Krośnie. Muzeum Rzemiosła pokazało zdjęcia

Wśród odnalezionych przedmiotów znajdują się elementy broni, części wyposażenia militarnego, fragmenty masek gazowych oraz amunicja. „O odkryciu niezwłocznie poinformowano odpowiednie służby – policję oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie prowadzone są działania związane z dokumentacją, inwentaryzacją i zabezpieczeniem znaleziska” – podało muzeum w wydanym komunikacie. Jak sprecyzowano, dotychczas zidentyfikowano ok. 80 elementów, ale w czasie prowadzenia dalszych prac ta liczba może ulec zmianie. Do postu dołączono kilka zdjęć, na których widać prowadzone prace i znalezione przedmioty.

Pod postem pojawiły się komentarze internautów, którzy m.in. wskazywali, co powinno stać się ze znalezionymi przedmiotami. „Cenne. I pewnie nie ostatnie znalezisko”, „To jest materiał na wystawę”, „Piękne znalezisko”, „Szkoda, że stan dramatyczny” – czytamy.

