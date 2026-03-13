Gen. Polko: Weto prezydenta to niebezpieczny wstęp do polexitu

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Jarosław Kaczyński nie kryje satysfakcji z weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o SAFE. Lider PiS-u twierdzi wprost, że cały ten program to „jeden wielki przekręt”.

Gen. Roman Polko: Na czym ten przekręt miałby polegać? Założenia programu SAFE są jasne. To ogromna szansa na rozwój polskiego przemysłu obronnego. Zawetowanie tej ustawy to nie tylko uderzenie w nasze wewnętrzne bezpieczeństwo, ale też w Unię Europejską, której jesteśmy częścią. Widzę w tym niebezpieczny wstęp do polexitu.

Słuchał pan orędzia prezydenta Nawrockiego? Czy argumenty, które tam padły, w ogóle pana nie przekonały?

Słuchałem i byłem szczerze zaskoczony tym, jak całkowicie pominięto rzeczowe, konkretne argumenty. Zdziwiła mnie też podejrzliwość, budowanie poczucia braku zaufania do Unii Europejskiej. Przedstawił ją niemal jak grupę państw, które czyhają tylko na to, by oskubać Polskę.