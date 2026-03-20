Wolta w sprawie awansów oficerskich. Karol Nawrocki zdecydował

O sprawie poinformowano w oficjalnym komunikacie.

„Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych Karol Nawrocki, na wniosek ministra obrony narodowej, wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW. Prezydent RP wyda stosowne postanowienie po kontrasygnacie Prezesa Rady Ministrów” – czytamy w mediach społecznościowych Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Napięcia wokół awansów oficerskich trwają od zeszłego roku.

Spór między prezydentem a rządem

Przypomnijmy, że w listopadzie premier Donald Tusk poinformował, że prezydent nie podpisał wniosków dotyczących aż 136 kandydatów na pierwszy stopień oficerski – zarówno ze Służby Kontrwywiadu Wojskowego, jak i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szef rządu zarzucał głowie państwa blokowanie nominacji. Z kolei prezydent odpowiadał, że problem wynika z braku współpracy ze strony rządu.

– Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb; to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski. Miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich – mówił wówczas Nawrocki.

Przełomowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Przełomem okazało się styczniowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w nim udział między innymi szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Po rozmowach Kosiniak-Kamysz stwierdził, że „było potrzebne” i dobrze, że do niego doszło. – Dobrze, że prezydent przyjął naszą inicjatywę i nasz wniosek. Rozmawialiśmy również o awansach oraz nominacjach na pierwszy stopień oficerski. Nasze wnioski przekażemy i będziemy wnioskować o nominacje. Myślę, że już teraz możemy z optymizmem patrzeć na przychylność prezydenta w zakresie akceptacji tych wniosków – dodał.

