Władze Mińska uwolniły 250 więźniów politycznych. Są nowe informacje ws. Andrzeja Poczobuta

Część więźniów politycznych – 15 osób – natychmiast po uwolnieniu trafiło na Litwę, do Wilna.

Wśród nich znajdują się m.in. – Walancin Stefanowicz, szef Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna), obrończyni praw człowieka Marfa Rabkowa, Aliona Andrejewa – dziennikarka stacji Biełsat i bloger Eduard Palczys – podała rozgłośnia RMF FM.

Reszta osób, które przez wiele lat musiały znosić cierpienia serwowane przez przedstawicieli reżimu Aleksandra Łukaszenki, wciąż znajduje się w Białorusi.

Z ustaleń radia RMF wynika, iż wśród nich może być Andrzej Poczobut – dobrze znany opinii publicznej w Polsce dziennikarz, działacz na rzecz praw człowieka. Nie ma jednak co do tego pewności.

– Prawdopodobieństwo tego jest bardzo duże, ponieważ Poczobut jako jeden z nielicznych więźniów politycznych zawsze mówił, że on nie chce być deportowany. Było kilka propozycji, żeby go uwolnić, ale on chce zostać na Grodzieńszczyźnie, na tej ziemi, gdzie mieszkali jego dziadowie, pradziadowie i gdzie mieszkają jego rodzice, żona i syn – wytłumaczył w rozmowie z redakcją Aleksiej Zarembiuk, prezes Białoruskiego Domu w Warszawie.

Białoruś uwolniła kandydata na prezydenta i laureata Pokojowej Nagrody Nobla

W grudniu ubiegłego roku Białoruś uwolniła 123 więźniów politycznych.

Wśród nich byli (m.in.): obywatele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Polski, Australii czy Japonii. To m.in.Roman Gałuza, Wiktar Babaryka (niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi), laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki czy opozycjonistka Maryja Kalesnikawa.

Stany Zjednoczone – w zamian za uwolnienie więźniów politycznych – zgodziły się na zniesienie sankcji na jeden z wiodących towarów eksportowych Białorusi – potas. To kluczowy składnik w produkcji nawozów.

