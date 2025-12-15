Ostrzeżenie RCB dla mieszkańców jednego regionu. Tym razem nie dotyczy pogody

RCB rozesłało SMS-y do mieszkańców jednego regionu, zawierające informację o planowanych ćwiczeniach. Centrum bezpieczeństwa, podległe Prezesowi Rady Ministrów, zaapelowało przy tym o spokój.

Szczegóły alertu przedstawione zostały w komunikacie prasowym z dnia 14 grudnia (niedziela).

Ważny alert RCB. Mieszkańcy Mazowsza usłyszą głośny dźwięk. Nie ma powodu do obaw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert RCB do mieszkańców Mazowsza. Oto pełna treść krótkiej wiadomości tekstowej, którą zobaczyli na ekranach swoich smartfonów: „Uwaga! 15-18 grudnia 2025 na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-25 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój”.

Wcześniej podobne SMS-y otrzymali mieszkańcy Śląska (konkretnie Rudy Śląskiej, a później powiatu mikołowskiego), a także Ziemi Lubuskiej czy Warmii i Mazur (tylko osoby znajdujące się na terenie pow. ostródzkiego), Alerty rozsyłane były w dniach 10-12 grudnia (od środy do piątku).

Ten, który otrzymali mieszkańcy Mazowsza, obowiązuje w dniach 15-18 grudnia (od poniedziałku do czwartku).

Więcej o ćwiczeniach „Syrena-25”

Ćwiczenia Syrena-25 – o co chodzi? Informacje na ten temat znajdziemy na rządowej stronie. Na przykładzie Warszawy – w dn. 15-18 grudnia w stolicy rozlegną się syreny alarmowe, których dźwięk mieszkańcy usłyszą w godzinach od 8 do 15. To system alarmowania oraz ostrzegania ludności. Nie będzie on informował jednak o realnym zagrożeniu, ale – jak dowiadujemy się z komunikatu – będzie miał związek wyłącznie z ćwiczeniami.

Mieszkańcy Warszawy mogą zgłosić – m.in. za pośrednictwem aplikacji lub pod numerem 19115 – czy dobrze słyszeli alarm, co będzie pomocne w ocenie poprawności działania całego systemu ostrzegania.

