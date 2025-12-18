Kiedy ubierać choinkę? Większość Polaków wybiera zły termin

Choinka od wieków uznawana jest za symbol nadziei, odrodzenia oraz życia wiecznego. Dziś stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków świąt Bożego Narodzenia, choć jej historia sięga jeszcze czasów pogańskich. Z biegiem lat drzewko na stałe wpisało się w chrześcijańską tradycję, a jego dekorowanie stało się ważnym rytuałem w wielu polskich rodzinach.

Zgodnie z tradycją momentem przeznaczonym na ubieranie choinki jest 24 grudnia, czyli Wigilia Bożego Narodzenia. To właśnie wtedy, w gronie najbliższych, rozpoczyna się bożonarodzeniowe świętowanie, podkreślające duchowy wymiar tego wyjątkowego momentu w ciągu roku.

Współczesne zwyczaje coraz częściej jednak odchodzą od tej zasady. W wielu domach choinka staje już na początku grudnia, a niekiedy nawet wcześniej, aby jak najdłużej cieszyć się świątecznym klimatem.

Co na to Kościół katolicki i polska tradycja?

Kościół katolicki, choć wskazuje Wigilię jako najbardziej symboliczny moment, dopuszcza ubieranie choinki również wcześniej – nawet około tygodnia przed Bożym Narodzeniem. W praktyce oznacza to, że nie jest to kwestia sztywno narzucona.

Wielu Polaków wybiera 6 grudnia, czyli dzień świętego Mikołaja, jako idealny czas na wprowadzenie bożonarodzeniowej atmosfery do domu. To kompromis pomiędzy tradycją a potrzebą dłuższego celebrowania świąt.

Ostatecznie nie istnieje jeden „właściwy” termin. Można poczekać do Wigilii lub zdecydować się na wcześniejsze dekorowanie – wszystko zależy od rodzinnych zwyczajów i osobistych preferencji. Najważniejsze, by święta były czasem radości i wspólnego przeżywania wyjątkowych chwil.

Symbolika choinkowych ozdób. Każdy detal ma znaczenie

Choinka to nie tylko element wystroju, lecz także zbiór symboli zakorzenionych w chrześcijańskiej tradycji. Poszczególne ozdoby niosą ze sobą konkretne znaczenia.

Łańcuchy symbolizują jedność rodziny i trwałość więzi łączących domowników. Światełka mają chronić przed ciemnością i złem, a jednocześnie przypominają o narodzinach Jezusa Chrystusa, określanego jako światłość świata.

Dzwoneczki zwiastują radość oraz dobre nowiny, a ich dźwięk ma oznaczać zwycięstwo dobra nad złem. Aniołki, często wykonywane własnoręcznie, pełnią funkcję opiekunów domu i jego mieszkańców.

Na czubku choinki tradycyjnie umieszcza się gwiazdę, nawiązującą do gwiazdy betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do miejsca narodzin Jezusa. Symbolizuje ona nadzieję oraz wskazywanie właściwej drogi w życiu.

Dawniej popularnymi ozdobami były także jabłka, oznaczające zdrowie i urodę oraz nawiązujące do biblijnej historii Adama i Ewy. Popularną dekoracją były również orzechy włoskie, które symbolizowały z kolei dobrobyt, siłę i mądrość.

