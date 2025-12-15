W Sejmie zapalono świece chanukowe. Czarzasty przeprosił za zachowanie Brauna

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uczestniczył w tradycyjnej ceremonii zapalenia świec chanukowych w budynku Sejmu. Zdecydował się na krótkie przemówienie, podczas którego wrócił do głośnego incydentu.

Świece chanukowe w Sejmie. Czarzasty przepraszał za Brauna

– Niestety w tym miejscu, dwa lata temu, miał miejsce haniebny atak na światła nadziei, jakie zapalamy, i na ludzi, których to światło zgromadziło – mówił szef Lewicy, nawiązując do zachowania ówczesnego posła Grzegorza Brauna, który użył gaśnicy, by przerwać uroczystość. W imieniu Sejmu Czarzasty przeprosił za zachowanie polityka.

Gospodarz wydarzenia podkreślał, że obecnie panuje zgoda „na dialog oraz spór w duchu tolerancji i szacunku dla myślących, modlących się, świętujących inaczej”. – Oczekujemy też podobnej postawy od innych. Polska wrażliwość zasługuje na zrozumienie i szacunek – mówił.

Strzelanina w Sydney. Czarzasty komentuje

Czarzasty odniósł się też do tragicznych wydarzeń z minionego weekendu. Na australijskiej plaży Bondi dwójka zamachowców zabiła 15 osób i raniła 42 inne. Zamach miał miejsce w momencie, kiedy miejscowi Żydzi przystąpili do zapalania chanukowej świecy na plaży.

– Dzisiejsza uroczystość odbywa się jednak w cieniu tragedii w Sydney. Składam kondolencje przedstawicielom społeczności żydowskiej. Wydarzenia w Australii wskazują, że antysemityzm wciąż prowadzi do zachowań zbrodniczych. Zbrodnie motywowane antysemityzmem to nie przeszłość, nie historia, ale to również nasza smutna teraźniejszość – mówił polityk.

W tym miejscu po raz kolejny nawiązał do zachowania Grzegorza Brauna. Mówił, że „przemoc często zaczyna się od happeningu, od słowa napisanego w internecie, czy wykrzyczanego na marszu, a kończy tak jak na plaży w Sydney”. – Jako marszałek deklaruję, że w polskim Sejmie nie ma miejsca na nienawiść, ani na antysemityzm – podkreślał.

Czytaj też:

Nawrocki zerwał z ważną tradycją. Jest reakcja USACzytaj też:

Czarzasty uderza w Brauna. „To człowiek, który sieje zło”