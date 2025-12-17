Rosja jest gotowa na wojnę z Europą? Putin ostrzega

Prezydent Rosji Władimir Putin ponownie zagroził eskalacją wojny w Ukrainie, deklarując, że Moskwa osiągnie swoje cele niezależnie od tego, czy stanie się to na drodze dyplomatycznej, czy militarnej. W środę podczas posiedzeń kierownictwa Ministerstwa Obrony Rosji podkreślił, że Kreml wciąż deklaruje gotowość do rozmów, ale tylko pod warunkiem ich „merytorycznego” charakteru.

– Wolelibyśmy wyeliminować przyczyny konfliktu drogą dyplomacji, jednak jeśli dialog zostanie odrzucony, Rosja dokona wyzwolenia swoich historycznych ziem środkami militarnymi – powiedział Władimir Putin. Jak dodał, rosyjskie wojska „pewnie posuwają się naprzód i miażdżą wroga”.

Dalej Władimir Putin wskazywał na doświadczenie zdobyte przez armię w trakcie walk oraz na przyczółki zajęte w ostatnich miesiącach, które – jak ocenił – umożliwiają przyspieszenie operacji w strategicznych rejonach. Prezydent Rosji chwalił również poziom wyszkolenia żołnierzy oraz zapowiedział dalszą modernizację sił zbrojnych. Poinformował, że do końca roku do służby bojowej ma wejść kompleks rakietowy „Oriesznik”, a priorytetem pozostaje wzmacnianie strategicznych sił nuklearnych jako „kluczowego elementu odstraszania”.

Putin chwali armię i straszy Zachód. Padły twarde deklaracje

Jednocześnie Putin odrzucił sugestie, jakoby Rosja planowała atak na państwa europejskie. – To kłamstwo, nonsens, czysta bzdura – mówił, oskarżając zachodnich liderów o celowe wzbudzanie strachu. Zastrzegł jednak, że Moskwa „jest gotowa na taki scenariusz”, jeśli Europa go wybierze.

Stanowisko Kremla uzupełnił minister obrony Andriej Biełousow, który ocenił, że załamanie obrony Ukrainy jest „nieuniknione”. Nieco wcześniej, w poniedziałek, wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Riabkow podkreślił, że Rosja nie dopuści do kompromisu w sprawie Krymu oraz okupowanych obwodów Ukrainy i sprzeciwia się obecności wojsk NATO na jej terytorium po zakończeniu wojny.

