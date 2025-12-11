Dojdzie do powrotu obowiązkowej służby wojskowej? „Jest dobra okazja”

– To jest w mojej głowie część szerszego planu, pomysłu – stwierdził sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z RMF FM.

Ponad 15 lat temu obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona – ostatni pobór miał miejsce w 2008 r. (ćwiczenia obejmowały m.in. obsługę broni). Stało się tak ze względu na „profesjonalizację Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej” – informowało przed laty ministerstwo obrony narodowej, którym kierował wówczas Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej (miało to miejsce za czasów pierwszego rządu Donalda Tuska).

Sławomir Cenckiewicz zwraca uwagę na sytuację międzynarodową

– Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń – wskazał Cenckiewicz. W jego opinii państwo polskie powinno poświęcić więcej czasu na szkolenie obywateli RP i częściej przypominać o wojnie w Ukrainie. – Musimy więcej poświęcać czasu na szkolenie społeczeństwa, także na budowę (...) alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej – powiedział. Zdaniem szefa BBN powstać powinny m.in. placówki medyczne, na terenie których – w razie działań wojennych – przeprowadzane mogłyby być zabiegi chirurgiczne.

Cenckiewicz negatywnie ocenia też możliwości obronne Europy, w kontekście tych, jakie ma Rosja. Przywołał słowa Władimira Putina, który stwierdził, że „jeżeli Europejczycy tego chcą, to może z nimi walczyć”. A także tezę, którą zapisano w nowej, amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa. – Widziałem to w różnych wymiarach, będąc w zachodnich krajach. Ja się z tym zgadzam, że Europa „upada” [w dokumencie stwierdzono „upadek cywilizacji europejskiej” – red.].

Obowiązkowa służba wojskowa powróci? Tego chciałby szef BBN

W związku z tym minister chce powrotu obowiązkowej służby. – Jest dobra okazja, żeby ci, którzy zawiesili pobór wojskowy, go odwiesili – wskazał.

Czytaj też:

MSZ potwierdza cięcia w TVP. „Ograniczenie wydatków na biurokrację”Czytaj też:

Prezydent Polski uczestnikiem kibolskiej ustawki? „Nie róbmy z Karola zabijaki z ulicy”