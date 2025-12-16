Wałęsa o władzy Putina. „Gdyby miał dwie kadencje, to by takiej bandy nie zbudował”

We wtorek (16 grudnia) rano były prezydent złożył kwiaty i znicze pod pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 na placu Solidarności w Gdańsku – podaje Polska Agencja Prasowa. W trakcie uroczystości został zapytany o to, jaką naukę Polacy otrzymali w Grudniu '70, którą mogliby sobie przypomnieć w obecnych czasach.

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla zaczął od zwrócenia uwagi, że „los dał nam możliwość zburzenia starego porządku, ale po to, by zbudować nowy”. – Pierwsze nam się pięknie udało, a nowe musimy wydyskutować. (...) Musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować – zaznaczył.

Przypomniał, że ponad pół wieku temu „świat cały miał dość komunizmu i Związku Radzieckiego”. – To był wspólny nasz mianownik. (...) Jak rozbiliśmy mianownik, to straciliśmy wspólnotę – wskazał.

W opinii byłego prezydenta politycy nie zrozumieli, w jaki sposób uzyskać trwały pokój na świecie – znowu do osiągnięcia tego celu używają siły, czołgów lub atomu. – Nawet jeśli w taki sposób zwyciężą, to Rosja się za 15 lat podniesie i nasze dzieci będą znów walczyć. Musimy Rosji pomóc zmienić system polityczny. Gdyby Putin miał dwie kadencje, nie dłużej niż po pięć lat, nigdy by takiej bandy nie zbudował. Więc spróbujmy pomóc im zmienić system – powiedział Wałęsa, cytowany przez PAP.

Wojna w Ukrainie. Będzie rozejm z Moskwą? Oto efekt rozmów w Niemczech

W Berlinie miały miejsce rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele krajów europejskich i Stany Zjednoczone. Jak relacjonuje dziennik „Le Monde”, chociaż widać postęp, to jednak nie nastąpił przełom.

Gazeta twierdzi, powołując się na dyplomatów, że osiągnięcie rozejmu z Rosją przed Świętem Bożego Narodzenia będzie trudne. „W interesie Kijowa jest zakończenie tej wojny tak szybko, jak to możliwe, ale nie za wszelką cenę” – zaznacza źródło.

