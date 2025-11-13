Przywrócenie obowiązkowego poboru do wojska? Generał nie ma wątpliwości

Szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafał Miernik ocenił w Radiu Zet, że należy przywrócić obowiązkowy pobór do wojska. Podkreślił, że mówi to zarówno jako obywatel jak i żołnierz. Gen. Miernik podkreślił jednak, że jest to decyzja polityczna. Zdaniem szefa Zarządu Szkolenia SGWP „biorąc pod uwagę problemy demografii i to, co czeka nas w przyszłości – prędzej czy później staniemy przed taką decyzją”.

Obowiązkowy pobór i powszechne szkolenie obronne w Polsce. Gen. Rafał Miernik zabrał głos

Gen. Miernik wspomniał też o ogłoszonym przez MON ogólnopolskim programie powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”. W ramach pilotażu zapisało się już ok. 10 tys. osób, a to nie koniec. Jeśli chodzi o frekwencję, wyróżnia się Warszawa i „obwarzanek warszawski”. W niektórych miejscach obłożenie wynosi ponad 300 proc.

W ramach szkoleń będzie można nabyć pewne kompetencji czy umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, ale też umiejętności przetrwania, zachowanie się w sytuacjach kryzysowych. Jeśli chodzi o kursy to z czterech dostępnych opcji największą popularnością cieszy się cyberhigiena.

Szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpiera zarzuty ws. szkoleń

– Jak zabezpieczać swoje środki, jak pracować w sieci, jak być odpornym na kwestie wrogich ataków na dobrostan w ramach tych narzędzi. Będziemy przemycać i szkolić obywateli z odporności na dezinformację – tłumaczył szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Gen. Miernik w odpowiedzi na krytykę zapewnił, że szkolenia „nie są na niby”.

Szef Zarządu Szkolenia SGWP zapewnił, że program jest „wiarygodny, wypatroszony z funkcji promocyjnych oraz ukierunkowany na obywatela, również obywatela żołnierza”. Gen. Miernik zapowiedział, że kolejnym przedmiotem, który wejdzie w pakiet „wGotowości” będzie szkolenie z dronów. Będzie to prawdopodobnie perspektywa przyszłego roku, ale dokładna data nie padła.

