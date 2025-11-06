Powszechne szkolenia obronne w Polsce. Znamy szczegóły

MON uruchomiło nowy, ogólnopolski program powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”. Jego celem jest wzmocnienie odporności obywateli i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywa ma budować gotowość obywatelską i pozwalać każdej dorosłej osobie zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do tego, by wiedzieć, jak reagować w sytuacjach kryzysowych – od pierwszej pomocy, przez przetrwanie i bezpieczeństwo domowe, po cyberbezpieczeństwo.

Szkolenia powszechne mają się również przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa państwa i lokalnych społeczności. Mają one dzięki nim być bardziej odporne i świadome potencjalnych zagrożeń. – Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę oraz praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji – zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę, praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji kryzysów, powodzi, zagrożenia, wypadku drogowego, ale też zagrożenia konfliktem zbrojnym – przekonywał minister obrony narodowej.

Wkrótce więcej informacji