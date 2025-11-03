Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Zaskakujący zwrot w najnowszym sondażu

39,2 proc. Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. To spadek o 15,9 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego badania, które zostało przeprowadzone w marcu. Przeciwnego zdania jest z kolei 45,5 proc. ankietowanych. To wzrost o 9,7 pkt proc.w porównaniu sprzed kilku miesięcy. Zdania nie ma z kolei 15,2 proc. To wzrost o 6,1 p.p.

Przywrócenie poboru do wojska. Co się zmieniło przez kilka miesięcy?

W marcu sytuacja międzynarodowa była napięta w związku z działaniami administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, która groziła zerwaniem wsparcia dla Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie nie ma w planach przywrócenia powszechnego poboru.

Jeśli chodzi o poszczególne opcje polityczne, to najbardziej za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej jest lewica, w tym centrolewica: 48 proc. „za”, 33 proc. przeciw i dziewięć proc. niezdecydowanych. Jeśli chodzi o wyborców centrowych, podział wynosi: 42 proc. „za”, przy 49 przeciw i również dziewięciu proc. niezdecydowanych. Prawica, w tym centroprawica, odpowiedziała następująco: 37 proc. „za”, 41 proc. przeciw i aż 21 proc. niezdecydowanych.

Polacy nie chcą obowiązkowej służby wojskowej. Generał tłumaczy powody

Były szef BBN gen. Stanisław Koziej ocenił, że zmiana nastawienia Polaków może wynikać z tego, że „koncepcja powrotu zasadniczej służby wojskowej nie jest jasno przedstawiana, że to byłoby coś innego niż tamta dawna, która źle się raczej kojarzy”. – Być może obywatele powoli się przekonują, że lepszą opcją jest szkolenie ochotnicze – dodał. Zdaniem gen. Kozieja zwolennicy powrotu do służby nie przedstawili argumentów na to, że jest to konieczne.

