Prawie 100 tys. młodych Ukraińców uciekło z kraju. Niemcy się skarżą

Po tym jak Ukraina została najechana przez Rosję w 2022 r., wprowadzony został stan wojenny, który uniemożliwił mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat opuszczenie kraju. Decyzja dotyczyła nawet tych, którzy nie kwalifikowali się do służby wojskowej. Po trzech latach Wołodymyr Zełenski złagodził przepisy, pozwalając ukraińskim mężczyznom wyjeżdżać za granicę przed ukończeniem 23 lat. Decyzja była jednym z elementów zmian.

Z 27 do 25 lat obniżono wiek poboru do wojska, ze względu na rosnące obawy, że zabraknie rąk do walki. Jednocześnie poluzowanie swobody wyjazdu młodym Ukraińcom miało dać nadzieję, że więcej z nich powróci i zgłosi się do wojska w późniejszym terminie. Miało to również powstrzymać praktykę, zgodnie z którą rodziny wysyłały swoje nastoletnie dzieci za granicę przed ukończeniem 18. roku życia, aby uniknąć poboru w przyszłości.

Tylu młodych Ukraińców przekroczyło granicę z Polską. Straż Graniczna podała dane

Według szacunków waszyngtońskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych od początku wojny zginęło od 60 do 100 tys. ukraińskich żołnierzy. Brytyjski The Telegraph powołując się na dane polskiej Straży Granicznej podał, że od czasu złagodzenia pod koniec sierpnia przepisów, granicę przekroczyło 98,5 tys. ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat, czyli 1,6 tys. dziennie. Dla porównania cała brytyjska armia liczy ok. 70 tys. żołnierzy.

Kolejne 45,3 tys. Ukraińców przekroczyło granicę z Polską od stycznia do końca sierpnia, czyli tuż przed zmianą przepisów. Młodzi Ukraińcy udają się głównie do Niemiec. Ich liczba co tydzień wzrosła z 19 do ponad tysiąca w połowie września. Bawarski serwis BR24 podał, że do października liczba ta wzrosła do 1,4 – 1,8 tys. tygodniowo. – Nie jesteśmy zainteresowani tym, aby młodzi Ukraińcy spędzali czas w Niemczech, zamiast bronić swojego kraju – powiedział Politico Jurgen Hardt z prawicowej CDU.

Czytaj też:

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Wznowiono operacje na dwóch lotniskach w PolsceCzytaj też:

Skandal w Ukrainie. Pułkownik ujawnił tajne mapy na TikToku