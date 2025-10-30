Nawrocki chwali się nagraniem z Trumpem. „Dotrzymałem słowa”

W drugiej połowie września Karol Nawrocki poleciał za ocean – na spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

— Międzynarodowe prawo zaczęło być traktowane jako sugestia, a nie reguła. Po wybuchu wojny, Polki i Polacy otworzyli serca i domy dla Ukraińców i Ukrainek. Stoimy w punkcie zwrotnym historii, a dzisiejszy świat jest polem walki o zasady. To ostatni moment na podjęcie konkretnych działań. Rosyjska agresja nie jest konfliktem lokalnym. To sprawdzian, czy zasady Organizacji Narodów Zjednoczonych ustąpią dążeniom Rosji — państwa, które uznaje, że może stać ponad prawem. (...) Moskwa odmawia podmiotowości innym narodom. My w Polsce, w Europie znamy to od ponad 80 lat – mówił. Przypomniał też, że „amerykański przywódca przekazał mi, stale to robi, od naszego spotkania, że USA są cały czas z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji”.

Będąc w USA Nawrocki mówił o potrzebie zatrzymania na terenie Polski amerykańskich żołnierzy. Przypomniał, że jest ich na terytorium kraju ponad 10 tysięcy i stali się „częścią społeczności”. W kampanii prezydenckiej 2025 była to zresztą jedna z obietnic kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak się okazało, postulat udało się spełnić. Kancelaria głowy państwa poinformowała o tym na profilu X.

„To nie przypadek”

„Prezydent Karol Nawrocki dotrzymuje słowa! Zgodnie z deklaracją z kampanii wyborczej, zatrzymanie wojsk USA w Polsce było jednym z priorytetów naszego Prezydenta. Ten cel udało się osiągnąć już w czasie rozmów z Prezydentem Donaldem Trumpem. Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze!” – czytamy w komunikacie prasowym.

Do wpisu dołączono też krótki materiał wideo z wizyty w Ameryce głowy państwa. „Stany Zjednoczone ogłosiły redukcję swojej obecności wojskowej w Europie. Jednak ta decyzja nie dotyczy Polski. To nie przypadek. To efekt determinacji i skutecznej dyplomacji prezydenta Karola Nawrockiego” – mówi lektor na nagraniu.

Przypomniano o „jednym, jasnym przesłaniu” Nawrockiego: „Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. (...) Tej obietnicy dotrzymał. To dowód zaufania – to owoc silnych relacji między Warszawą a Waszyngtonem” – zaznaczono.

