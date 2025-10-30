Ta partia nawiąże sojusz z Konfederacją. Została wyłoniona w sondażu

By mieć w Sejmie stabilną większość, trzeba mieć w Sejmie 231 posłów po swojej stronie. Tylu parlamentarzystów solo nie ma ani Koalicja Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że ugrupowania premiera Donalda Tuska i prezesa Jarosława Kaczyńskiego muszą rozejrzeć się za bliskim sojusznikiem – najlepiej w postaci Konfederacji Wolność i Niepodległość, której wiceprzewodniczącymi są poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Agencja badawcza SW Research przeprowadziła w dniach 28-29 października na zlecenie portalu Onet sondaż, którego wyniki zakładają najbardziej prawdopodobny scenariusz układu sił w Sejmie.

Z sondażu wynika, że łącznie 47,1 procent badanych chciałoby, aby Konfederacja uczestniczyła w sprawowaniu władzy. Przeciwną opinię ma 37% ankietowanych, natomiast 15,9% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Największe poparcie – 24,3% – zyskał pomysł utworzenia wspólnego rządu KWiN z PiS-em. Znacznie mniej osób, bo 12%, popierałoby sojuszu Konfederacji z Koalicją Obywatelską. Z kolei 10,8% respondentów widzi tę partię w innym scenariuszu, gdy Mentzen i Bosak dzielą władzę z zupełnie innymi ruchami czy kołami politycznymi.

Sondaż parlamentarny. Miejsce 4. to zdecydowane zaskoczenie

Przy okazji warto przyjrzeć się świeżemu sondażowi parlamentarnemu, który przygotowany został niedawno przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Wynika z niego, że liderem październikowego rankingu partyjnego jest KO – z wynikiem 39%. Na drugim miejscu uplasował się PiS – 28,07%. Trzecie miejsce należy zaś do KWiN – 14,26%.

Największe zaskoczenie to jednak rosnąca popularność partii europosła Grzegorza Brauna, o którym w ostatnim czasie jest stosunkowo cicho. Otrzymał on od respondentów miejsce czwarte i 6,88%

