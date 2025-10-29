Partia Brauna rośnie w siłę. Tyle otrzymała w najnowszym sondażu

Liderem wrześniowego badania OGP była Koalicja Obywatelska, z wynikiem 34,52 procent. Oczko niżej uplasowało się zaś Prawo i Sprawiedliwość – 30,82%. Ostatnie miejsce podium należy od dawna do Konfederacji Wolność i Niepodległość – 16,86%.

Następnie zaś Konfederacja Korony Polskiej, Nowa Lewica i Partia Razem – wszystkie te partie, koalicje i ruchy dzielą kolejno dwa punkty procentowe. Niemal taki sam wynik uzyskała Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe.

A jak sytuacja przedstawia się tym razem? W październikowym sondażu ponownie liderem jest KO.

Jakie partie Polacy skreśliliby na kartach do głosowania, gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się teraz?

Pracownia badanie przeprowadzała w dniach 23-27 października (między czwartkiem a poniedziałkiem). Eksperci użyli metody wywiadu telefonicznego, wspomaganego komputerowo).

Z najnowszego sondażu wynika, że pierwsze miejsce zajęłaby partia, której przewodniczącym jest premier Donald Tusk – postawiłoby na nią 39% osób. Na drugim miejscu uplasowało się ugrupowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego – 28,07%. Trzecie miejsce należy ponownie do koalicji, której liderami są poseł Sławomir Mentzen i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak – 14,26%.

KPP Grzegorza Brauna pnie się w górę

Ciekawie robi się poza podium, bowiem partia europosła Grzegorza Brauna wyraźnie zyskuje na znaczeniu – tym razem otrzymała od respondentów 6,88%. Nieco lepszy wynik otrzymała też koalicja wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i europosła Roberta Biedronia – 4,48%. Trochę lepiej poradził sobie również ruch marszałka Szymona Hołowni – 2,89%. Jeśli chodzi o Razem, które odcięło się od NL, skupione głównie wokół osoby posła Adriana Zandberga – koło może dziś liczyć na poparcie w okolicach 2,25%. Na samym końcu znalazło się ugrupowanie ministra obrony narodowej i wicepremiera Polski Władysława Kosiniaka-Kamysza – 2,17%.

twitterCzytaj też:

Spięcie z udziałem dziennikarza TVP i posłów PiS. „Jest pan bezczelny”Czytaj też:

Tajemnicza śmierć 29-letniego funkcjonariusza SG i odejście dyrektora. „Dziwna zmowa milczenia”