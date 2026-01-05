Tusk i Kaczyński mają powód do namysłu. Ekspert o partii Brauna. „Duże fluktuacje”

W najnowszym sondażu, który dla „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster, sprawdzono polityczne sympatie Polaków. Jak się okazuje, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, która uzyskałaby wynik 34,2 proc. głosów.

KO liderem, PiS przed Konfederacją. Najnowszy sondaż partyjny

Na drugiej pozycji uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Chęć oddania głosu na partię, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, zadeklarowało 29,88 proc. respondentów. Najniższy stopień na podium zajęła Konfederacja z wynikiem 10,15 proc.

W dalszej części zestawienia znalazły się: Nowa Lewica – 7,37 proc., Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,22 proc., Partia Razem – 4,58 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni – 3,31 proc. i Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,11 proc. Na inną partię chce głosować 2,18 proc. respondentów.

Ekspert zwrócił uwagę na partię Brauna. „Będziemy to regularnie obserwowali”

Do wyników sondażu odniósł się prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. – Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się – rozpoczął ekspert. Jak zauważył, KO ma wyraźną przewagę nad PiS, a Konfederacja osiąga wynik poniżej rezultatu Sławomira Mentzena z wyborów prezydenckich i jest raczej „nastawiona na to, by bronić tego stanu posiadania”.

– Lewica pewna wejścia do Sejmu, ale niekoniecznie pewna tego, że razem z KO starczy to do sprawowania władzy. I partia Grzegorza Brauna, której duże fluktuacje poparcia będą czymś, co będziemy regularnie obserwowali – prognozował prof. Chwedoruk.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3 proc.

