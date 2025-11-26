Auto uderzyło w ogrodzenie. Nie żyje były poseł

Do tragicznego wypadku, w którym zginął Ryszard Hayn, były poseł, wieloletni radny miasta i rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej, doszło we wtorek po południu w Lesznie. Mężczyzna miał 81 lat. Jak wynika z relacji lokalnych mediów, kierujący nagle zasłabł, a jego samochód zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji na leszczyńskim Gronowie.

Świadkowie natychmiast rozpoczęli resuscytację. Po chwili działania przejęli strażacy oraz ratownicy medyczni, jednak mimo podjętej reanimacji życia kierowcy nie udało się uratować. Zgon potwierdzono na miejscu.

Dramat na drodze. Zginął były poseł Lewicy

Informację o śmierci Ryszarda Hayna przekazał prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. „To bardzo smutna i bolesna wiadomość” – napisał, podkreślając znaczenie zmarłego dla lokalnego środowiska samorządowego. W swoim wpisie przypomniał, że Hayn odegrał kluczową rolę w jego własnej drodze politycznej. „Dla mnie Ryszard Hayn był i zawsze pozostanie osobą, która wprowadziła mnie w świat samorządu i polityki” – zaznaczył.

Hayn był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci leszczyńskiej lewicy. Dwukrotnie zasiadał w Sejmie, w kadencjach 1997–2001 oraz 2001–2005. Po zakończeniu pracy parlamentarnej skupił się na działalności naukowej i samorządowej, przez wiele lat zasiadając w Radzie Miejskiej Leszna i angażując się w życie lokalnych instytucji. 1 października 2024 r. objął funkcję rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Rusiecki podkreślił, że ostatni raz rozmawiał z Haynem dzień przed tragedią. „Pan Rektor przygotowywał się do przyjęcia delegacji z uczelni z Rumunii w WSH, jak zawsze do zadań podchodził z pełnym zaangażowaniem” – napisał. Dodał również apel o uszanowanie pamięci o zmarłym. „Jak każdy polityk był oceniany bardzo różnie (…) wierzę, apeluję o to, aby uszanować pamięć po zmarłym” – napisał.

