Prof. Senyszyn: Czarzasty bajeruje. Chce ukryć, że będzie Dudą Tuska

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Włodzimierz Czarzasty mocno zaczął swoje urzędowanie w fotelu marszałka Sejmu, zakazując sprzedaży alkoholu w budynkach Sejmu. Chce też zabrać się za poselskie „kilometrówki”.

Prof. Joanna Senyszyn: Spodziewałam się populistycznych posunięć i są. Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie to jedna wielka manipulacja, bo w Sejmie nigdy nie był sprzedawany. Alkohol był jedynie w restauracji znajdującej się w hotelu poselskim, gdzie mieszka część parlamentarzystów.

I już go nie będzie. To źle?

Ani źle, ani dobrze. Sto metrów od hotelu jest sklep monopolowy, więc ten zakaz nikogo przed piciem nie powstrzyma. Szkoda, że Czarzastemu nie przeszkadzało pijaństwo, jak rekomendował swojego kumpla Szejnę na wiceministra spraw zagranicznych. Oczekuję, że marszałek będzie konsekwentny i wykona kolejny krok – wystąpi z projektem ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu we wszystkich restauracjach w Polsce, a przynajmniej w tych położonych w pobliżu miejsc zamieszkania posłów.

Przypominam, że posłowie spoza Warszawy, jeśli nie mieszkają w Domu Poselskim, dostają 4 tys. zł miesięcznie na wynajęcie mieszkania na mieście.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski sześć lat mieszkał w hotelu poselskim, ale nie wytrzymał. Wyprowadził się, bo nie chciał być utożsamiany z tym miejscem pijackich awantur. To o czymś świadczy.