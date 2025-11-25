Polska przed alkoholową rewolucją? Sejm szykuje największe zmiany od lat

W Sejmie rozpoczęto formalne procedowanie dwóch projektów ustaw dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty nadał numery druków propozycjom przygotowanym przez Lewicę oraz Polskę 2050. W dokumentach znalazły się między innymi pomysły na zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, nowe zasady dotyczące reklam i promocji oraz regulacje dotyczące sprzedaży przez internet.

Dodatkowo, na terenie Sejmu obowiązuje już całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. Według marszałka Czarzastego ma to być czytelny sygnał dla opinii publicznej, że ustawodawcy powinni przestrzegać zasad, które chcą wprowadzać w całym kraju.

– Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – wyjaśniał.

Projekty ustaw trafiły do parlamentu 23 września. Nadanie im numerów to pierwszy krok do rozpoczęcia prac w komisjach.

Lewica chce szerokich ograniczeń i wzmocnienia profilaktyki

Projekt Lewicy przewiduje zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Najważniejsze założenia to całkowity zakaz reklamy wszystkich napojów alkoholowych – także piwa, zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w placówkach medycznych i w godzinach 22:00–6:00 na terenie całego kraju czy obowiązkowa weryfikacja wieku przy każdym zakupie alkoholu.

Dodatkowo w związku ze zmianami wprowadzony ma zostać także zakaz sprzedaży alkoholu poniżej łącznej wartości podatku akcyzowego i podatku VAT, a sprzedaż alkoholu w internecie ma odbywać się wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

Lewica proponuje również, aby środki z opłat za lokalne zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogły być przeznaczane na działania przeciwdziałające przemocy domowej, w tym udział personelu medycznego w procedurach interwencyjnych. Narodowy Fundusz Zdrowia miałby także co roku przekazywać 22 miliony złotych na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, aby wzmacniać profilaktykę wśród dzieci i młodzieży.

Zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku, a minimalna cena alkoholu – od początku 2027 roku.

Polska 2050 stawia na zakazy reklam i wyższe opłaty

Drugi projekt, przygotowany przez Polskę 2050, dotyczy nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji.

Propozycje obejmują:

całkowity zakaz publicznej reklamy napojów alkoholowych, a nawet bezalkoholowych,

możliwość wprowadzania lokalnych zakazów sprzedaży alkoholu w określonych godzinach,

podwyższenie opłat za zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu,

zakaz sprzedaży małych butelek alkoholu (poniżej 300 ml) w opakowaniach innych niż metal lub szkło,

zakaz sprzedaży produktów, które wyglądają jak alkohol, ale nim nie są,

obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach,

zakaz promocji cenowych typu „12+12” oraz nowe kary za łamanie przepisów.

Ustawa miałaby wejść w życie po sześciu miesiącach od jej opublikowania.

Ministerstwo Zdrowia rozszerza swój projekt ograniczeń

Resort zdrowia również przygotowuje własne propozycje zmian. W październiku opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Rząd planuje między innymi zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, zakaz sprzedaży alkoholu w uzdrowiskach, a sprzedaż alkoholu przez internet ma być możliwa wyłącznie z odbiorem osobistym.

Wszystko to ma stworzyć spójny system regulacji dotyczących alkoholu oraz wzmocnić działania profilaktyczne w całym kraju.

