Nie żyje jedna z najbogatszych Polek. Nowe ustalenia prokuratury

W rozmowie z Wirtualną Polską prokurator Katarzyna Wankiewicz podała wstępne ustalenia dotyczące pożaru w Szumowie w województwie podlaskim. W zdarzeniu zginęła wraz z wnukiem jedna z najbogatszych Polek, Irena Rupińska.

Pożar i tragiczna śmierć Ireny Rupińskiej

— W rogu pokoju stało urządzenie elektryczne, które całkowicie się stopiło, więc możemy zakładać, że to ono było zarzewiem ognia. Prawdopodobnie był to nawilżacz powietrza – przekazała przedstawicielka Prokuratury Regionalnej w Zambrowie.

Prokurator Wankiewicz podkreślała, że cała rodzina rzuciła się na pomoc 54-latce i jej 2-letniemu wnukowi, kiedy tylko zorientowano się w sytuacji. Niestety, kobieta i dziecko zmarli w wyniku odniesionych obrażeń.

— Ogień nigdzie indziej się nie rozprzestrzenił, był tylko w tym jednym pomieszczeniu. Przesłuchaliśmy już świadków, ale prawda jest taka, że nikogo więcej w tym pokoju nie było – dodawała Wankiewicz. Sekcję zwłok obu ofiar pożaru zaplanowano na środę 26 listopada.

Śmierć Ireny Rupińskiej. Należała do najbogatszych Polek

Irena Rupińska jako współwłaścicielka firm ZPK Rupińscy oraz Natrix była osobą bardzo dobrze znaną w regionie. Wspólnie z mężem zajmowała się wydobyciem kruszyw na dużą skalę. Para zaczynała w połowie lat 90. od jednego zakładu, by z czasem dorobić się kilkunastu lokalizacji wydobywczych.

W roku 2021 firma ZPK Rupińscy została uznana za największe przedsiębiorstwo województwa podlaskiego w branży kruszyw. Jej przychody miały przekraczać 100 mln zł rocznie. Firmy Ireny Rupińskiej zatrudniają setki osób w regionie, wspierając przy tym lokalne wydarzenia i inicjatywy.

W reakcji na tragedię, gmina Szumowo opublikowała na swoim profilu na Facebooku specjalny komunikat. „Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu pani Ireny Rupińskiej i jej kochanego wnuczka. Składamy rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia. W tych trudnych chwilach życzymy państwu siły, spokoju i wzajemnego wsparcia. Pamięć o zmarłych pozostanie w naszych sercach. Niech spoczywają w pokoju” – czytamy.

