Pożar podczas szczytu COP30. Uczestnicy uciekali w popłochu

Uczestnicy szczytu klimatycznego COP30 przeżyli chwile grozy, kiedy w czwartek konferencję przerwała informacja o pożarze. Agencja AFP podała, że informacje o płomieniach na terenie wydarzenia potwierdzili funkcjonariusze ochrony, zabezpieczający imprezę.

Pożar na COP30. Nagrania robią wrażenie

APF przekazało, iż ogień zauważono na jednym ze stoisk państw – uczestników COP30. Zlokalizowane było przy wejściu na teren szczytu, a rozprzestrzeniający się szybko dym miał doprowadzić do małego wybuchu paniki w budynku. Uczestników imprezy natychmiast wyprowadzono, a ochrona otoczyła kordonem miejsce zdarzenia.

Do sieci trafiły nagrania z pierwszych minut akcji gaśniczej. Widzimy na nich potężne płomienie, które jednak od początku zwalczane były przy użyciu gaśnic. Szczęśliwie pożar nie rozprzestrzenił się na większym obszarze i nikt nie ucierpiał w zdarzeniu. Ogień udało się stosunkowo szybko ugasić.

COP30 w Brazylii. O czym dyskutują uczestnicy szczytu?

— Incydent został już opanowany — oświadczył po kilkunastu minutach brazylijski minister turystyki Celso Sabino. Wiadomo już, że szczyt COP30 będzie kontynuowany. Zgodnie z planem potrwa jeszcze jeden dzień.

COP30 – jak sama nazwa wskazuje – jest już trzydziestą z kolei Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Podobne szczyty klimatyczne odbywają się co roku. Przedstawiciele prawie wszystkich państw świata dyskutują na nich na temat wspólnych działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i dostosowywania się do zmian klimatu.

