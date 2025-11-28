Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy odsłaniają karty

Na początku grudnia do Polski zacznie napływać masa ciepłego powietrza. Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że już w połowie przyszłego tygodnia temperatury w kraju będą utrzymywały się na poziomie od 2 do 6 stopni Celsjusza, a lokalnie – na Podkarpaciu – mogą wzrosnąć nawet do 10 stopni.

Co ciekawe, możliwe, że drugi tydzień grudnia okaże się jeszcze cieplejszy. Jak podaje Interia, z prognozy długoterminowej wynika, że średnie temperatury mogą być wyższe do normy wieloletniej nawet o 2,5 stopnia Celsjusza – głównie na północy i na południowym wschodzie kraju; a w całej Polsce może być średnio o co najmniej jeden stopień więcej niż w latach 1991-2020.

Prognoza na Święta Bożego Narodzenia. Widać trend, jest kilka niewiadomych

Czy taki pogodowy trend oznacza, że nie ma co liczyć na to, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia spadnie śnieg i będzie utrzymywała się zimowa aura? Z prognozy IMGW wynika, że nie wszystko jest jeszcze pod tym względem stracone.

Na kilka dni przed świętami, ok. 22 grudnia, w prognozach widać ochłodzenie. Temperatury mają powrócić do grudniowej średniej, a na południu i zachodzie kraju może być nawet chłodniej niż zazwyczaj. Niewykluczone także, że w drugiej połowie grudnia wrócą opady śniegu. Nie ma jednak co do tego pewności.

Prognoza pogody na sobotę 28 listopada

Nie wszyscy przywiązują się jednak do prognoz długoterminowych, które są obarczone ryzykiem błędu. Wiele osób interesuje pogodowe tu i teraz.

Jutro w kraju będzie dominowało zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami głównie w centrum i na zachodzie kraju. Z kolei na południu wystąpią rozpogodzenia. Miejscami mogą pojawić się opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza, lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie do 7 stopni.

